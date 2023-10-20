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Розничная продажа смартфонов и планшетов на ОС «Аврора» начнется в ноябре — «Ъ»

Новости
Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Руководитель новостного отдела RB.ru

Анастасия Марьина

Мобильные устройства российских производителей Fplus, «Байтэрг» и «Аквариус» на операционной системе (ОС) «Аврора» поступят в розничную продажу в ноябре. Об этом сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источники на рыке.

Розничная продажа смартфонов и планшетов на ОС «Аврора» начнется в ноябре — «Ъ»

Гаджеты будут представлены в нижнем ценовом сегменте до 20 тыс. рублей, для продвижения на них также будут введены скидки. 

Выход продукции в потребительский сегмент ускорит разработку приложений под «Аврору» и предоставит пользовательский опыт, полагают опрошенные изданием разработчики. Однако эксперты предупреждают, что без запрета устройств на Android и iOS российские устройства не займут не более 1% рынка.

Летом Минпромторг призвал производителям смартфонов и планшетов составить график портирования ОС «Аврора» на свои устройства и начать выводить гаджеты в потребительский сегмент.

Позднее Роскомнадзор оценил доработку ОС «Аврора» в 300 млрд рублей.

Фото на обложке: Unsplash

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