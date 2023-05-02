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Западные автопроизводители ограничили работу мобильных приложений в России

Новости
Карина Пардаева
Карина Пардаева

Редактор новостного отдела

Карина Пардаева

Западные автопроизводители ограничили функционал своих приложений для российских пользователей. Проблема коснулась владельцев Skoda, Kia, Infiniti, Nissan и Renault.

Западные автопроизводители ограничили работу мобильных приложений в России

Теперь они не могут дистанционно разблокировать двери автомобиля, запустить двигатель, посмотреть остаток топлива, а также обновить программы, контролирующие работу мотора, ABS и тормозной системы, узнали «Известия».

Кроме того, производители машин оставили дилеров без софта, который позволял узнавать об отзывных кампаниях при выявлении технических недостатков.

  • В 2023 году на фоне низкого потребительского спроса и отсутствия централизованных поставок европейских автомобилей в Россию положительной динамики продаж ожидать не стоит. Однако не предвидится в этом году и дефицита машин.
  • В 2023 году российские дилеры продолжат предлагать покупателям и автомобили европейских брендов за счет параллельного импорта. Однако объемы поставок по этой схеме не велики и экономически выгодны только для машин премиум-сегмента.

Фото на обложке: North Monaco / Shutterstock

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