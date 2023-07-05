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Продажи новых автомобилей в России в третьем квартале вырастут на 15-18%

Новости
Карина Пардаева
Карина Пардаева

Редактор новостного отдела

Карина Пардаева

Российские автодилеры спрогнозировали рост продаж новых легковых и легких коммерческих машин в третьем квартале 2023 года на 15-18%, до 298 тыс. штук. Об этом РИА Новости сообщили в РОАД.

Продажи новых автомобилей в России в третьем квартале вырастут на 15-18%

Согласно прогнозам ассоциации, продажи отечественных брендов составят 123 тыс. штук, китайских — 130 тыс., оставшиеся цифры — показатель ушедших из РФ иномарок, которые ввозятся по параллельному импорту.

По данным РОАД, рост цен на новые и подержанные автомобили в России на фоне ослабления курса рубля продолжится, однако резким не будет.

  • RB.RU собрал бренды китайских автомобилей, которые можно сегодня купить в России, а также кратко рассказали о популярных и новых моделях, а также как компании Поднебесной отреагировали на возможность заполнить нишу ушедших западных брендов.

Фото на обложке: Unsplash

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