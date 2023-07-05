Российские автодилеры спрогнозировали рост продаж новых легковых и легких коммерческих машин в третьем квартале 2023 года на 15-18%, до 298 тыс. штук. Об этом РИА Новости сообщили в РОАД.

Продажи новых автомобилей в России в третьем квартале вырастут на 15-18%