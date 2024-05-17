Top.Mail.Ru
Рубрики
Сервисы
RB.RU
Меню-гамбургер
Новости

Назван самый популярный автобренд на вторичном рынке

Новости
Карина Пардаева
Карина Пардаева

Редактор новостного отдела

Карина Пардаева

Продажи автомобилей с пробегом в России в апреле 2024 года выросли на 2,8% год к году, до 509,5 тыс. штук. Самым популярным брендом остается Lada. Реализация машин этой марки выросла почти на 20%, до 127,3 тыс. штук. Далее по популярности идут — Toyota, Kia, Hyundai и Nissan, пишет «Ъ» со ссылкой на «Автостат».

Назван самый популярный автобренд на вторичном рынке

Топ самых популярных брендов вторичного рынка теперь сильно отличается от списка лидеров продаж новых автомобилей, где, по данным аналитиков агентства, 55,2% приходится на китайские бренды и 33,6% — на российские марки.

Дилеры и эксперты объясняли, что на спрос на автомобили с пробегом влияет уход части клиентов на рынок новых автомобилей, где весной действовали скидки и спецпредложения.

Цена на авто с пробегом, по данным «Авто.ру», в марте снизилась впервые с начала года: на 4% к февралю, до 1,4 млн рублей. У автодилеров после повышения в феврале средняя стоимость в марте уменьшилась на 2,5%, до 2,1 млн рублей.

Фото на обложке: Unsplash

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 Российские автомобили в 2024 году: обзор RB.RU
  2. 2 Четыре ключевых направления работы с онлайн-репутацией
  3. 3 Tesla открыла предпродажи в Индии 8 лет назад. Теперь покупатели требуют возврата средств
  4. 4 BelkaCar и «Газпромнефть-Региональные продажи» запустили функционал заправки авто по QR-коду
  5. 5 Китайские автомобили. Как будет работать параллельный импорт после 1 апреля 2024 года?

ВОЗМОЖНОСТИ

17 мая 2024

GO CTF 2024

17 мая 2024

X5 Tech AI Hack

18 мая 2024

ЛЕТС ХАК

Все ВОЗМОЖНОСТИ