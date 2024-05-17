Назван самый популярный автобренд на вторичном рынке

Продажи автомобилей с пробегом в России в апреле 2024 года выросли на 2,8% год к году, до 509,5 тыс. штук. Самым популярным брендом остается Lada. Реализация машин этой марки выросла почти на 20%, до 127,3 тыс. штук. Далее по популярности идут — Toyota, Kia, Hyundai и Nissan, пишет «Ъ» со ссылкой на «Автостат».

Топ самых популярных брендов вторичного рынка теперь сильно отличается от списка лидеров продаж новых автомобилей, где, по данным аналитиков агентства, 55,2% приходится на китайские бренды и 33,6% — на российские марки.

Дилеры и эксперты объясняли, что на спрос на автомобили с пробегом влияет уход части клиентов на рынок новых автомобилей, где весной действовали скидки и спецпредложения.

Цена на авто с пробегом, по данным «Авто.ру», в марте снизилась впервые с начала года: на 4% к февралю, до 1,4 млн рублей. У автодилеров после повышения в феврале средняя стоимость в марте уменьшилась на 2,5%, до 2,1 млн рублей.

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