В РФ средние цены на машины с пробегом снизились

Число объявлений о продаже подержанных автомобилей на российских классифайдах в марте 2024-го увеличилось на 5% год к году, до 1,2 млн. При этом средние цены на машины с пробегом снизились из-за увеличения спроса и падения продаж премиальных моделей, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на «Авто.ру».
Цена в марте снизилась впервые с начала года: на 4% к февралю, до 1,4 млн рублей. У автодилеров после повышения в феврале средняя стоимость в марте уменьшилась на 2,5%, до 2,1 млн рублей.
Наиболее высокий спрос сохраняется в сегменте свежих моделей с пробегом в бюджете от 2 млн до 4 млн рублей, сообщил замгендиректора по направлению автомобилей с пробегом «Авилона» Роман Титов. Он не ждет «значительного снижения интереса клиентов к покупке».
Ранее «Авто.ру Бизнес» запустил новый инструмент для дилеров — кредитный потенциал машин. Он поможет оценить вероятность дальнейшей перепродажи в кредит подержанного автомобиля.
Фото на обложке: Unsplash
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