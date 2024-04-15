Рубрики
Сервисы
RB.RU
Меню-гамбургер
Новости

В РФ средние цены на машины с пробегом снизились

Новости
Карина Пардаева
Карина Пардаева

Редактор новостного отдела

Карина Пардаева

Число объявлений о продаже подержанных автомобилей на российских классифайдах в марте 2024-го увеличилось на 5% год к году, до 1,2 млн. При этом средние цены на машины с пробегом снизились из-за увеличения спроса и падения продаж премиальных моделей, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на «Авто.ру».

В РФ средние цены на машины с пробегом снизились

Цена в марте снизилась впервые с начала года: на 4% к февралю, до 1,4 млн рублей. У автодилеров после повышения в феврале средняя стоимость в марте уменьшилась на 2,5%, до 2,1 млн рублей.

Наиболее высокий спрос сохраняется в сегменте свежих моделей с пробегом в бюджете от 2 млн до 4 млн рублей, сообщил замгендиректора по направлению автомобилей с пробегом «Авилона» Роман Титов. Он не ждет «значительного снижения интереса клиентов к покупке».

Ранее «Авто.ру Бизнес» запустил новый инструмент для дилеров — кредитный потенциал машин. Он поможет оценить вероятность дальнейшей перепродажи в кредит подержанного автомобиля.

Фото на обложке: Unsplash

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 BelkaCar и «Газпромнефть-Региональные продажи» запустили функционал заправки авто по QR-коду
  2. 2 Китайские автомобили. Как будет работать параллельный импорт после 1 апреля 2024 года?
  3. 3 Транспорт будущего. Куда движутся водоробусы, аэротакси и летающие поезда
  4. 4 Кто покупает Ferrari: портреты клиентов из биографии Энцо Феррари
  5. 5 «Доверять нельзя бояться». Как работают нейросети в беспилотных автомобилях

ВОЗМОЖНОСТИ

15 апреля 2024

Студенческий стартап

15 апреля 2024

Искусный интеллект 2024

15 апреля 2024

Россия.Горизонты

Все ВОЗМОЖНОСТИ