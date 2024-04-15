Число объявлений о продаже подержанных автомобилей на российских классифайдах в марте 2024-го увеличилось на 5% год к году, до 1,2 млн. При этом средние цены на машины с пробегом снизились из-за увеличения спроса и падения продаж премиальных моделей, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на «Авто.ру».

В РФ средние цены на машины с пробегом снизились