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«Автодом» перенес выход на IPO на 2025 год

Новости
Карина Пардаева
Карина Пардаева

Редактор новостного отдела

Карина Пардаева

Группа компаний «Автодом» перенесла на 2025 год выход на IPO на Московской бирже. Дилер намерен привлечь порядка 30 млрд рублей максимум за 30% капитала, узнали «Ведомости».

«Автодом» перенес выход на IPO на 2025 год

Основную часть привлеченных инвестиций компания планирует направить на расширение производства на бывшем заводе Mercedes «МБ Рус» в Есипове Московской области, а также на организацию производства автокомпонентов.

В конце 2022 года «Автодом» заявлял, что будет стремиться выйти на IPO в течение 2023–2024 годов, если внешние факторы и макроэкономика будут благоприятны для этого.

Весной 2023 года дилер сообщил о закрытии сделки по покупке российского бизнеса Mercedes-Benz. В сделку вошел в том числе завод автоконцерна в Подмосковье с мощностью производства до 30 тыс. автомобилей в год. Кроме того, «Автодому» перешло право осуществлять гарантийную поддержку машин этой марки. 

Фото на обложке: ROBOT RAP Technology / Shutterstock

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