«Автодом» перенес выход на IPO на 2025 год

Группа компаний «Автодом» перенесла на 2025 год выход на IPO на Московской бирже. Дилер намерен привлечь порядка 30 млрд рублей максимум за 30% капитала, узнали «Ведомости».

Основную часть привлеченных инвестиций компания планирует направить на расширение производства на бывшем заводе Mercedes «МБ Рус» в Есипове Московской области, а также на организацию производства автокомпонентов.

В конце 2022 года «Автодом» заявлял, что будет стремиться выйти на IPO в течение 2023–2024 годов, если внешние факторы и макроэкономика будут благоприятны для этого.

Весной 2023 года дилер сообщил о закрытии сделки по покупке российского бизнеса Mercedes-Benz. В сделку вошел в том числе завод автоконцерна в Подмосковье с мощностью производства до 30 тыс. автомобилей в год. Кроме того, «Автодому» перешло право осуществлять гарантийную поддержку машин этой марки.

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