«Автодом» закрыл сделку по покупке активов Mercedes-Benz

Дилер «Автодом» сообщил о закрытии сделки по покупке российского бизнеса Mercedes-Benz.
Ранее СМИ обратили внимание на изменения в ЕГРЮЛ, которые свидетельствовали о приобретении «Автодомом» этих активов. В сделку вошел в том числе завод автоконцерна в Подмосковье с мощностью производства до 30 тыс. автомобилей в год.
Теперь дилер официально подтвердил покупку.
«25 апреля 2023 года группа компаний "Автодом" объявила о закрытии сделки по приобретению российских активов Mercedes-Benz», — говорится в сообщении дилера, которое приводит ТАСС.
По данным пресс-службы, дилер получил доли и акции концерна Mercedes-Benz в российских «дочках», включая официальный дистрибутор «Мерседес-Бенц Рус», «Мерседес-Бенц Файненшл Сервисез Рус» (завод в Подмосковье), «Мерседес-Бенц Банк Рус», «Мерседес-Бенц Файненшл Сервисез Рус» (лизинговая «дочка»), а также «Мерседес-Бенц Капитал Рус» (занималось лизингом, факторингом и страхованием автомобилей).
Кроме того, «Автодому» перешло право осуществлять гарантийную поддержку машин этой марки. В ближайшее время дилер также назовет технологического партнера по заводу Mercedes.
«Сегодня всех волнует вопрос о том, что будет с заводом. В ближайшее время мы сможем назвать нашего технологического партнера и поделиться планами по возобновлению производства. Важнейшим фактором для нас является сохранение рабочих мест сотрудников», — сказал генеральный директор ГК «Автодом» Андрей Ольховский.
Как добавили в Минпромторге, сегодня ведется активная работа по привлечению партнеров для перезапуска производства на площадке в Есипово.
Ранее завод автопроизводителя Toyota в Санкт-Петербурге перешел в собственность подведомственному Минпромторгу ФГУП «НАМИ».
Фото на обложке: Andrey Sayfutdinov /
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