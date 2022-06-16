«Авто.ру» запустил сервис срочного выкупа автомобилей с пробегом

«Авто.ру» запустил в Москве сервис продажи автомобиля с пробегом за три дня — он бесплатный для частных владельцев. Работа сервиса включает онлайн-проверку транспортного средства, оценку состояния экспертом, рекомендацию цены срочной продажи, аукцион и сделку с парнером-дилером.
Как говорится в сообщении компании, «Авто.ру» провела закрытый тест и выяснила, что срочный выкуп востребован рынком — дилеры заинтересованы пополнять ассортимент, а владельцы хотят ускорить продажу и не проводить самостоятельно показы и переговоры. Пока сервис доступен только для Москвы, позже появится в других городах.
«Сейчас срок самостоятельной продажи автомобиля с пробегом в среднем составляет около месяца, мы предлагаем совершить продажу за три дня по сбалансированной цене», — сообщил руководитель службы пользовательских продуктов «Авто.ру» Илья Никаноров.
Как это работает:
Собственник авто оставляет онлайн-заявку на сайте, сервис проводит автоматическую проверку автомобиля (юридические ограничения, регистрация работы в такси или каршеринге, сведения о пробеге, штрафах, числе собственников).
Если автомобиль соответствует требованиям сервиса (машина на ходу, не числилась в каршеринге или такси, нет расхождений в истории пробега и т.п.), то продавцу поступит предложение о встрече со специалистом «Авто.ру», который осмотрит автомобиль и зафиксирует его техническое состояние. Осмотр и тест-драйв займут около 45 минут.
После этого сервис сообщит минимальную стоимость автомобиля. Если предложение устроит владельца, то автомобиль выставят на онлайн-аукцион. Право оформить покупку получит дилер, предложивший лучшую цену. При этом автовладелец получит за автомобиль сумму, которую ему изначально озвучил представитель «Авто.ру».
Дилер также заплатит 2% «Авто.ру» от стоимости автомобиля.
Фото на обложке: Unsplash
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Материалы по теме
- 1 «Связной» запустил сервис аренды смартфонов, телевизоров и другой техники
- 2 Как выбрать идею для стартапа. Часть 3: опирайтесь на конкретную проблему
- 3 Любовь и роботы: подборка wedding-tech проектов
- 4 11 сервисов для заказа товаров из иностранных магазинов
- 5 Выбрать страну, найти работу, перевезти вещи — подборка сервисов для эмиграции
ВОЗМОЖНОСТИ
16 июня 2022
19 июня 2022