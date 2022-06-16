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«Авто.ру» запустил сервис срочного выкупа автомобилей с пробегом

Новости
Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Руководитель новостного отдела RB.ru

Анастасия Марьина

«Авто.ру» запустил в Москве сервис продажи автомобиля с пробегом за три дня — он бесплатный для частных владельцев. Работа сервиса включает онлайн-проверку транспортного средства, оценку состояния экспертом, рекомендацию цены срочной продажи, аукцион и сделку с парнером-дилером.

«Авто.ру» запустил сервис срочного выкупа автомобилей с пробегом

Как говорится в сообщении компании, «Авто.ру» провела закрытый тест и выяснила, что срочный выкуп востребован рынком — дилеры заинтересованы пополнять ассортимент, а владельцы хотят ускорить продажу и не проводить самостоятельно показы и переговоры. Пока сервис доступен только для Москвы, позже появится в других городах.

«Сейчас срок самостоятельной продажи автомобиля с пробегом в среднем составляет около месяца, мы предлагаем совершить продажу за три дня по сбалансированной цене», — сообщил руководитель службы пользовательских продуктов «Авто.ру» Илья Никаноров.

Как это работает:

Собственник авто оставляет онлайн-заявку на сайте, сервис проводит автоматическую проверку автомобиля (юридические ограничения, регистрация работы в такси или каршеринге, сведения о пробеге, штрафах, числе собственников).

Если автомобиль соответствует требованиям сервиса (машина на ходу, не числилась в каршеринге или такси, нет расхождений в истории пробега и т.п.), то продавцу поступит предложение о встрече со специалистом «Авто.ру», который осмотрит автомобиль и зафиксирует его техническое состояние. Осмотр и тест-драйв займут около 45 минут.

После этого сервис сообщит минимальную стоимость автомобиля. Если предложение устроит владельца, то автомобиль выставят на онлайн-аукцион. Право оформить покупку получит дилер, предложивший лучшую цену. При этом автовладелец получит за автомобиль сумму, которую ему изначально озвучил представитель «Авто.ру».

Дилер также заплатит 2% «Авто.ру» от стоимости автомобиля.

Фото на обложке: Unsplash

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