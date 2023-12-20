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«Авто.ру» выгрузил 5 млн записей об авто с пробегом из аварийных аукционов США и Европы

Новости
Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Руководитель новостного отдела RB.ru

Анастасия Марьина

«Авто.ру» добавил в сервис «Отчеты» информацию об истории автомобилей с пробегом до их постановки на учет в ГИБДД РФ. Об этом RB.RU сообщил представитель компании.

«Авто.ру» выгрузил 5 млн записей об авто с пробегом из аварийных аукционов США и Европы

База данных обогатилась более чем на 5 млн записей из нескольких иностранных источников, включая аварийные аукционы США и Европы. Также появились данные таможенной службы Южной Кореи. 

«Авто.ру» отмечает, что за последние два года объем импорта автомобилей из Южной Кореи увеличился более чем вдвое. В структуре параллельного импорта транспорт из страны занимает третье место (доля более 7%).

«Некоторые события в судьбе автомобиля, например, ограничения регистрационных действий или ДТП, могут произойти еще до того, как он встанет на учет в России. Прежде подобные красные флаги могли оставаться незамеченными электронными системами, что создавало риск манипуляции с данными и введения покупателей в заблуждение», — отмечается в сообщении.

Увеличение источников сведений снижает вероятность покупки автомобиля со скрученным пробегом или скрытыми повреждениями, говорят в «Авто.ру».

Фото на обложке: Unsplash

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