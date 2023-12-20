«Авто.ру» добавил в сервис «Отчеты» информацию об истории автомобилей с пробегом до их постановки на учет в ГИБДД РФ. Об этом RB.RU сообщил представитель компании.

«Авто.ру» выгрузил 5 млн записей об авто с пробегом из аварийных аукционов США и Европы