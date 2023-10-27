«Авто.ру» начал тестировать онлайн-продажи автомобилей с пробегом

«Авто.ру» 27 октября начал эксперимент по внедрению механизма онлайн-продаж подержанных автомобилей. Об этом RB.RU сообщил представитель сервиса.

На первом этапе пользователи смогут забронировать подходящий автомобиль онлайн и завершить сделку у партнера.

Сейчас в программе участвуют грузовые фургоны, бортовые платформы и пассажирские модификации «Газель NN», «Соболь NN», «Газель NEXT» и «Газель Бизнес». Все автомобили не старше 7 лет и с пробегом менее 250 тыс. км.

Все транспортные средства, размещаемые к продаже на площадке в рамках данной программы, проходят оценку технического состояния и комплексную предпродажную проверку по множеству параметров, таким как верификация пробега, фиксирование текущего состояния автомобиля и учет особенностей комплектации, отсутствие юридических ограничений на регистрационные действия, читаемость и сохранность VIN-номера.

Всю информацию фиксируют в диагностической карте, с которой покупатель может ознакомиться, открыв объявление о продаже на «Авто.ру».

Скриншот RB.RU

После того, как автомобиль выбран, нужно нажать кнопку «Купить» и указать свои контактные данные и номер банковской карты для заморозки 10 тыс. рублей, которые вернутся к покупателю или после выкупа автомобиля, или в случае отказа от сделки.

После совершения транзакции покупатель получит сообщение с подтверждением бронирования, которое будет действовать в течение трех дней. Так «Авто.ру» гарантирует, что цена на автомобиль не изменится в течение срока бронирования и он не будет продан. После этого остается приехать в дилерский центр для подписания договора купли-продажи и внести оплату за транспортное средство.

Покупатель также сможет вернуть автомобиль и деньги, если возникли проблемы с двигателем или коробкой передач, при условии, что с момента покупки прошло не более 14 дней, а пробег не превысил 500 километров.

Партнерами проекта стали официальные дилерские центры «Луидор» в восьми городах: Казани, Москве, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Уфе, Санкт-Петербурге, Чебоксарах, Челябинске. Специалисты центров будут проводить осмотр, фотосъемку каждого автомобиля, а также заполнять диагностическую карту.

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