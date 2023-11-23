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«Авто.ру» запустил новый профиль дилерских центров с функциями соцсети

Новости
Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Руководитель новостного отдела RB.ru

Анастасия Марьина

«Авто.ру» сделал страницы дилеров на платформе интерактивными — в новых профилях появилась функциональность социальной сети, говорится в сообщении компании.

«Авто.ру» запустил новый профиль дилерских центров с функциями соцсети

Теперь можно размещать ситуативный контент о работе дилерского центра в формате постов.

Специалисты дилеров смогут сразу на «Авто.ру» информировать потенциальных покупателей о новых поступлениях, марках и моделях, актуальных спецпредложениях, дополнительных услугах и другом. 

«Авто.ру» 

Пользователи площадки получат возможность оставлять комментарии и реакции под постами дилеров, общаться и обмениваться опытом с другими пользователями и самим дилерским центром.

«Авто.ру» 

Также специалисты дилерских центров смогут от лица официального аккаунта общаться с пользователями в сообществе автолюбителей сервиса — «Бортжурнал Авто.ру» — и получать специальные статусы («Проверенный дилер», «Официальный дилер») и награды за профессиональную деятельность

Отмечается, что обновленный функционал позволит наладить более тесный контакт с потенциальными клиентами дилерских центров и привлечь большую аудиторию для покупки и обслуживания автомобилей. 

В России также существует медиа и сообщество для автомобилистов Drive2 с функционалом социальной сети.

Фото на обложке: Unsplash

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