«Авто.ру» запустил новый профиль дилерских центров с функциями соцсети

«Авто.ру» сделал страницы дилеров на платформе интерактивными — в новых профилях появилась функциональность социальной сети, говорится в сообщении компании.
Теперь можно размещать ситуативный контент о работе дилерского центра в формате постов.
Специалисты дилеров смогут сразу на «Авто.ру» информировать потенциальных покупателей о новых поступлениях, марках и моделях, актуальных спецпредложениях, дополнительных услугах и другом.
«Авто.ру»
Пользователи площадки получат возможность оставлять комментарии и реакции под постами дилеров, общаться и обмениваться опытом с другими пользователями и самим дилерским центром.
«Авто.ру»
Также специалисты дилерских центров смогут от лица официального аккаунта общаться с пользователями в сообществе автолюбителей сервиса — «Бортжурнал Авто.ру» — и получать специальные статусы («Проверенный дилер», «Официальный дилер») и награды за профессиональную деятельность
Отмечается, что обновленный функционал позволит наладить более тесный контакт с потенциальными клиентами дилерских центров и привлечь большую аудиторию для покупки и обслуживания автомобилей.
В России также существует медиа и сообщество для автомобилистов Drive2 с функционалом социальной сети.
Фото на обложке: Unsplash
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