«Авто.ру» запустил нейросеть для определения комплектации и стоимости автомобиля

«Авто.ру» и CM.Expert запустили сервис, который с помощью нейросети определяет комплектацию автомобиля и выдает его стоимость, говорится в сообщении «Яндекса» (владеет «Авто.ру»).
Контекст
По данным «Авто.ру» и CM.Expert, в России минимум каждый десятый автомобиль с пробегом продается значительно ниже рыночной стоимости. Одна из причин состоит в том, автомобили с пробегом выставляют на продажу с незаполненной информацией о комплектации.
При этом разница стоимости базовой и люкс-комплектации в рамках модели с одинаковым мотором и коробкой передач может достигать 50%, отмечают в сервисе. Продукт от «Авто.ру» и CM.Expert решает эту задачу и делает это автоматически.
Как работает сервис
- Пользователь загружает фотографии машины, нейросеть анализирует их и определяет установленные опции, например парктроник или мультируль.
- Если данных для точного распознавания комплектации будет недостаточно, помощник может задать 2–3 уточняющих вопроса.
- На базе найденных опций или полученных ответов комплектация будет определена автоматически, и после этого робот-помощник предложит расшифровать недостающие опции и сохранит всю информацию в карточке автомобиля.
- После этого другой алгоритм CM.Expert определит точную цену автомобиля.
«Нейросеть обучалась более чем на 1 млн фотографий авто наших клиентов с уже размеченными комплектациями и опциями и ценой продажи. Обученная модель умеет почти мгновенно распознавать десятки различных опций», — пояснил принцип работы старший менеджер продуктов CM.Expert в «Авто.ру» Дмитрий Кузьмин.
Отмечается, что сервис позволит упростить работу сотрудников дилерских центров. Инструмент доступен в личном кабинете CM.Expert, в будущем его смогут оценить все пользователи «Авто.ру».
Фото на обложке: Unsplash
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