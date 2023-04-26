«Авто.ру» запустил нейросеть для определения комплектации и стоимости автомобиля

«Авто.ру» и CM.Expert запустили сервис, который с помощью нейросети определяет комплектацию автомобиля и выдает его стоимость, говорится в сообщении «Яндекса» (владеет «Авто.ру»).

Контекст

По данным «Авто.ру» и CM.Expert, в России минимум каждый десятый автомобиль с пробегом продается значительно ниже рыночной стоимо­сти. Одна из причин состоит в том, автомобили с пробегом выставляют на продажу с незаполненной информацией о комплектации.

При этом разница стоимости базовой и люкс-комплектации в рамках модели с одинаковым мотором и коробкой передач может достигать 50%, отмечают в сервисе. Продукт от «Авто.ру» и CM.Expert решает эту задачу и делает это автоматически.

Как работает сервис

Пользователь загружает фотографии машины , нейросеть анализирует их и определяет установленные опции, например парктроник или мультируль.

нейросеть анализирует их и определяет установленные опции, например парктроник или мультируль. Если данных для точного распознавания комплектации будет недостаточно, помощник может задать 2–3 уточняющих вопроса.

На базе найденных опций или полученных ответов комплектация будет определена автоматически, и после этого робот-помощник предложит расшифровать недостающие опции и сохранит всю информацию в карточке автомобиля.

После этого другой алгоритм CM.Expert определит точную цену автомобиля.

«Нейросеть обучалась более чем на 1 млн фотографий авто наших клиентов с уже размеченными комплектациями и опциями и ценой продажи. Обученная модель умеет почти мгновенно распознавать десятки различных опций», — пояснил принцип работы старший менеджер продуктов CM.Expert в «Авто.ру» Дмитрий Кузьмин.

Отмечается, что сервис позволит упростить работу сотрудников дилерских центров. Инструмент доступен в личном кабинете CM.Expert, в будущем его смогут оценить все пользователи «Авто.ру».

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