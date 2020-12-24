Авторы-миллионеры: «ВКонтакте» рассказала о заработках участников VK Donut

Соцсеть «ВКонтакте» рассказала о заработках авторов на единой платформе монетизации для создателей контента VK Donut. Проект был запущен летом, за это время к нему подключились тысячи авторов и заработали с его помощью более 25 миллионов рублей. Об этом Rusbase сообщили в пресс-службе «ВКонтакте».

Платформа VK Donut была запущена летом этого года. C её помощью подписчики могут оформить регулярную финансовую поддержку проекта, а авторы — отблагодарить их эксклюзивными материалами, закрытыми акциями или ранним доступом к новым работам. С момента запуска всего за несколько месяцев к VK Donut подключились тысячи авторов и заработали с её помощью более 25 миллионов рублей.

Осенью разработчикам приложений стали доступны методы API для VK Donut. С их помощью можно настроить автоматическую передачу информации о платных подписках в чат-бот или приложение, а также публиковать в сообществах платный контент, доступный только донам.

В декабре «ВКонтакте» запустила каталог VK Donut, в котором собраны самые популярные сообщества, подключившие программу монетизации. Недавно всем донам стал доступен эксклюзивный набор стикеров «Пантера Джонни»: стикеры приходят каждый месяц в течение года, пока дон поддерживает хотя бы одно сообщество (но не своё).

В 2020 году более 10 тысяч авторов подключились к рекламной сети «ВКонтакте». Самый большой заработок в месяц с её помощью составил 1 030 000 рублей. В декабре «ВКонтакте» представила единую платформу монетизации с новой партнёрской программой для сообществ — с её помощью авторы смогут зарабатывать на 50% больше.

Как отмечают в компании, охваты публикаций растут и при попадании в тематические ленты — это вкладки с записями по конкретным темам: например, «Музыка», «Туризм», «Футбол», «Кино». Их вместе собирают алгоритмы и открытая редакция — экспертом может стать каждый активный пользователь «ВКонтакте». В среднем количество отметок «Нравится» под постами, попавшими в тематические ленты, увеличивается на 75%, а число подписчиков их авторов растёт на 20%.

В 2020 году к числу экспертов присоединились более 3 000 пользователей. Вместе они оценили больше 4,4 миллиона публикаций и сформировали 14 тематических лент. Самыми популярными тематиками стали фотоискусство, IT и юмор.

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