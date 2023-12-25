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В 2023 году авторы во «ВКонтакте» заработали 5,5 млрд рублей

Новости
Карина Пардаева
Карина Пардаева

Редактор новостного отдела

Карина Пардаева

В 2023 году совокупный доход авторов с помощью официальных инструментов монетизации «ВКонтакте» вырос на 37% год к году и составил 5,5 млрд рублей. Число пользователей, которые донатят авторам, увеличилось на 56%. Об этом RB.RU рассказали в пресс-службе компании.

В 2023 году авторы во «ВКонтакте» заработали 5,5 млрд рублей

Количество подключенных к VK Donut сообществ выросло в два раза. Самыми привлекательными тематиками для «благодарностей» оказались: дети и родители, творчество, приложения и игры, k-pop. За год с помощью VK Donut авторам удалось заработать 780 млн рублей.

Весной «ВКонтакте» представила несколько новых ML-инструментов для создания медиаконтента. Один из них — приложение, в котором можно будет автоматически улучшить качество видео, превратить горизонтальный ролик в вертикальный и заменить человека с помощью дипфейка.

Фото на обложке: DenPhotos / Shutterstock

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