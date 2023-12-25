В 2023 году совокупный доход авторов с помощью официальных инструментов монетизации «ВКонтакте» вырос на 37% год к году и составил 5,5 млрд рублей. Число пользователей, которые донатят авторам, увеличилось на 56%. Об этом RB.RU рассказали в пресс-службе компании.

В 2023 году авторы во «ВКонтакте» заработали 5,5 млрд рублей