VK представила новые инструменты для создания медиаконтента

«ВКонтакте» представила несколько новых ML-инструментов для создания медиаконтента. Один из них – приложение, в котором можно будет автоматически улучшить качество видео, превратить горизонтальный ролик в вертикальный и заменить человека с помощью дипфейка.

Социальная сеть «ВКонтакте» представила инструменты для создания контента на традиционном мероприятии Content Day.

В новом отдельном приложении, работа которого основана на ML-инструментах и нейросетях, пользователи смогут улучшить качество видео, удалить объекты из ролика или заменить в нем человека с помощью дипфейка. Также можно будет превратить горизонтальный ролик в вертикальный – фон за пределами кадра создадут алгоритмы.

В «VK Клипах» появится функциональный видеоредактор, в котором можно будет провести гибкую цветокоррекцию видео. Также в «Клипах» появится возможность извлечь звук из немузыкальных видео.

Также «ВКонтакте» анонсировала функцию онлайн-дубляжа на русском языке. Синтезированная нейросетями озвучка будет максимально похожа на голос актера в кадре со всеми особенностями его речи, уточнили в «ВКонтакте».

Внутри «Вконтакте» можно будет создавать таблицы и доски, редактировать статьи, списки и другое.

«Редактор сможет стать основным инструментом для ежедневной коллективной работы над материалами разных форматов», – отметили в социальной сети.

Кроме того, новые инструменты «ВКонтакте» позволят переводить тексты на четыре языка (к концу года – на восемь языков), улучшать орфографию и пунктуацию в текстах, создавать релевантные обложки для сообществ и аватары для профилей.

Также «Вконтакте» начала тестировать перезапуск раздела «Сообщества». В его основу ляжет рекомендательная система с персонализированным подбором постов и контента по различному набору тематик.

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На Content Day 2022 «ВКонтакте»новый дизайн сообществ, улучшенную систему рекомендаций и новые инструменты монетизации контента.