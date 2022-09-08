«ВКонтакте» анонсировала масштабные обновления. Соцсеть представила новый дизайн сообществ, улучшенную систему рекомендаций и новые инструменты монетизации контента.
Нововведения соцсеть представила на специальном мероприятии Content Day.
Новый дизайн сообществ
Авторы смогут персонализировать внешний вид паблика. На «витрине» контента паблики с разными направлениями могут выставить разные типы контента. Например, музыкальная группа – треки, художник – фотографии, видеоблогер – видео.
Улучшенная система рекомендаций
Обновленная концепция рекомендаций будет включать адаптацию с учетом «клипового мышления» – быстрого потребления контента. Алгоритмы будут вовлекать пользователей с помощью коротких форматов, например, выдержки из текста лонгрида, короткого клипа из длинного видео.
Новые инструменты монетизации контента
Пользователи смогут отправлять разовые донаты без регулярной подписки. Отправить донат можно в комментариях к посту.
Партнерская программа будет обновлена – те, кто часто публикует истории и клипы, смогут заработать больше. По результатам тестов, с новым расчетом выплат заработок авторов увеличился на 9%.
В конце августа «ВКонтакте» представила новый дизайн личного профиля. На странице будут показывать только основную информацию в несколько строк, можно будет добавлять дополнительные сервисы для подписчиков, установить обложку, быстро перейти к созданию записи или разместить видео.
Фото в тексте: VK Фото на обложке: Ralf Liebhold /
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Материалы по теме
- 1 VK запросила у Минцифры 3 млрд рублей на разработку движка для видеоигр
- 2 VK запустила в тестовом режиме портал dzen.ru с контентом авторов «Дзена»
- 3 VK будет платить студентам технических специальностей ежемесячную стипендию
- 4 «Яндекс» будет доставлять посылки, а VK станет монополистом на рынке медиа — прогнозы
- 5 VK открыла набор на бесплатные курсы по тестированию и разработке
ВОЗМОЖНОСТИ
10 сентября 2022
10 сентября 2022
11 сентября 2022