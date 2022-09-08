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«ВКонтакте» анонсировала масштабные обновления

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Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

«ВКонтакте» анонсировала масштабные обновления. Соцсеть представила новый дизайн сообществ, улучшенную систему рекомендаций и новые инструменты монетизации контента.

«ВКонтакте» анонсировала масштабные обновления

Нововведения соцсеть представила на специальном мероприятии Content Day.

Новый дизайн сообществ

Авторы смогут персонализировать внешний вид паблика. На «витрине» контента паблики с разными направлениями могут выставить разные типы контента. Например, музыкальная группа – треки, художник – фотографии, видеоблогер – видео.

Улучшенная система рекомендаций

Обновленная концепция рекомендаций будет включать адаптацию с учетом «клипового мышления» – быстрого потребления контента. Алгоритмы будут вовлекать пользователей с помощью коротких форматов, например, выдержки из текста лонгрида, короткого клипа из длинного видео.

Новые инструменты монетизации контента

Пользователи смогут отправлять разовые донаты без регулярной подписки. Отправить донат можно в комментариях к посту.

Партнерская программа будет обновлена – те, кто часто публикует истории и клипы, смогут заработать больше. По результатам тестов, с новым расчетом выплат заработок авторов увеличился на 9%.

В конце августа «ВКонтакте» представила новый дизайн личного профиля. На странице будут показывать только основную информацию в несколько строк, можно будет добавлять дополнительные сервисы для подписчиков, установить обложку, быстро перейти к созданию записи или разместить видео.

Фото в тексте: VK Фото на обложке: Ralf Liebhold / Shutterstock

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