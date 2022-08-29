«ВКонтакте» представила новый дизайн личного профиля

«ВКонтакте» обновила дизайн личного профиля — на странице профиля будут показывать только основную информацию в несколько строк, можно будет добавлять дополнительные сервисы для подписчиков, установить обложку, быстро перейти к созданию записи или разместить видео. Об этом говорится в сообщении соцсети.
- На странице профиля будет размещаться только основная информация в несколько строк. На одной из них будет краткое описание себя или род занятий, на второй — город проживания и место работы.
- Пользователи смогут украсить профиль обложкой. Такие обложки ранее были только у сообществ.
- С помощью единой кнопки теперь можно мгновенно перейти к созданию записи, истории, разместить фото, видео, клип или начать трансляцию. Свежий контент автоматически будет показываться в профиле на самом заметном месте, остальные форматы подписчики смогут посмотреть на вкладках.
- Владелец профиля также сможет добавить мини-приложения с дополнительными сервисами для подписчиков. Например, иллюстратор может предложить аудитории сервис для быстрого заказа футболок со своим принтом прямо из профиля.
«ВКонтакте» отмечает, что управление личным профилем и редактирование информации о себе «стало более простым и интуитивным».
В августе соцсеть также представила новый дизайн ленты — часть одного из самых масштабных за всю историю соцсети обновлений мобильного приложения.
Фото на обложке: VK
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