«Автотор» начнет производить электрокары с 2025 года

Калининградский «Автотор» намерен запустить серийное производство электрокаров собственной разработки в 2025 году. Первые образцы покажут в этом году. Об этом РИА Новости сообщил глава совета директоров автохолдинга Валерий Горбунов.

Электромобиль создается на базе технологически независимой платформы и предполагает высокую — более 90% — локализацию. Компоненты в основном будут производиться на новых заводах «Автотора».

Собственная разработка компании — двух- и четырехместные компактные электромобили. Планируется, что у новинки будет комплектация для маломобильных граждан.

В этом году «Автотор» планирует запустить завод на 50 тыс. компактных электромобилей в год стоимостью почти 4 млрд рублей, а также завод автокомпонентов на 1 млн изделий в год за 1,13 млрд рублей, завод электродвигателей мощностью 60 тыс. единиц в год за 8,9 млрд рублей, завод силовой электроники за 2,74 млрд рублей и завод аккумуляторов вместе с «Росатомом».

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