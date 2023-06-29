Калининградский «Автотор» до конца 2023 года расширит линейку выпускаемых моделей

Калининградский холдинг «Автотор» намерен расширить линейку выпускаемых моделей с 10 до 20-22 года. До конца 2023 года компания выпустит примерно 70 тыс. машин, 1000 из которых — на электротяге.
Бренды легковых машин, которые добавятся к портфелю компании в этом году, представитель холдинга не раскрыл, передают «Ведомости».
На следующий год «Автотор» планирует запустить завод на 50 тыс. компактных электромобилей в год стоимостью почти 4 млрд рублей, а также завод автокомпонентов на 1 млн изделий в год за 1,13 млрд рублей, завод электродвигателей мощностью 60 тыс. единиц в год за 8,9 млрд рублей, завод силовой электроники за 2,74 млрд рублей и завод аккумуляторов вместе с «Росатомом».
Реальные инвестиции «Автотора» в эти проекты будут выше, чем зафиксированные в СПИКе компании 32 млрд рублей, но на сколько именно не уточняется.
- С начала 2023 года средняя цена машины выросла на 11%, а с 2022 года — на 20%. Динамика возникла из-за искусственного завышения цен автодиллерами. В России предложили установить максимальную надбавку к стоимости российских автомобилей, для автосалонов она не должна превышать 15%.
- «АвтоВАЗ» в июне начал проверку в отношении трех дилерских центров в Москве на предмет завышения цен на автомобили Lada Vesta NG. Компания приостановила отгрузку новых моделей авто в эти центры. Стартовые цены на Lada Vesta NG у ряда дилеров составили 2,1 млн рублей. При этом «АвтоВАЗ» в мае установил рекомендованную стоимость автомобиля в диапазоне от 1,24 млн до 1,69 млн рублей.
Фото на обложке: Unsplash
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