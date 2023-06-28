В России предложили ограничить цены на отечественные автомобили

Национальный союз защиты прав потребителей (НСЗПП) предложил установить максимальную надбавку к стоимости российских автомобилей. Для автосалонов она не должна превышать 15%, узнали «Известия».
С начала 2023 года средняя цена машины выросла на 11%, а с 2022 года — на 20%, свидетельствуют данные «Автостата». Динамика возникла из-за искусственного завышения цен автодиллерами, отмечается в обращении союза.
В организации считают, что максимальные цены на российские автомобили позволят снизить их конечную стоимость, на которую также влияют высокие ставки автокредитов, недостоверная реклама и навязанные услуги.
- «АвтоВАЗ» в июне начал проверку в отношении трех дилерских центров в Москве на предмет завышения цен на автомобили Lada Vesta NG. Компания приостановила отгрузку новых моделей авто в эти центры. Стартовые цены на Lada Vesta NG у ряда дилеров составили 2,1 млн рублей. При этом «АвтоВАЗ» в мае установил рекомендованную стоимость автомобиля в диапазоне от 1,24 млн до 1,69 млн рублей.
Фото на обложке: Unsplash
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