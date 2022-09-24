«Автотор» инвестирует 5,7 млрд рублей в развитие технологий и оборудования

Калининградский «Автотор» завершает строительство 8 новых заводов и планирует инвестировать в оборудование и технологии более 5,7 млрд рублей, чтобы производить автомобили новых брендов. Пуск новых мощностей может состояться уже в ноябре текущего года.

Выступая на торжественном мероприятии по случаю Дня машиностроителя, основатель «Автотора» Владимир Щербаков сообщил, что возвращается в статус главного акционера компании, и пообещал, что сокращений в штате компании не предвидится, пишет «Интерфакс».

Он также рассказал, что к концу октября текущие работы на производстве будут завершены, все производственные мощности пойдут «под переналадку», вследствие чего будет возможен выпуск новых моделей, включая электромобили.

«Октябрь у нас уйдет на переналадку производства, его настройку. Дальше мы начинаем реализацию новой политики и производство новых моделей, которые адаптированы к новым условиям развития России в целом и нашего производства внутри страны», — говорит Щербаков.

Под новыми моделями подразумеваются «компактные электромобили для молодежи», машины для пожилых и малоподвижных людей, а также мотоциклы, квадроциклы и прочие виды автотехники.

Для реализации амбициозных планов «Автотор» подключит к работе новых партнеров, которые пока не раскрываются, а к 2024-2025 гг. автоконцерн планирует выход на серьезный объем производства.

При этом мощности в основном будут перенастроены на выпуск именно электромобилей:

«Мы планируем делать 50-60 тыс. электромобилей. Полный переход с 2024 года на электромобили. Мы за четыре года примерно должны произвести примерно 300 тыс. автомобилей».

При этом параллельно компания завершает и строительство восьми новых заводов, чьи возможности тоже адаптируют под электромобильные проекты («Корпуса, в основном, готовы, и к новому году мы закончим строительные работы»).

В новое оборудование и современные технологии автоконцерн намерен вложить 5,7 млрд рублей. В частности, «Автотор» планирует наладить выпуск электродвигателей для малых и больших автомобилей, а также производство батареи (совместно с «Росатомом»).

Основатель компании отдельно подчеркнул, что бизнес будет полностью восстановлен, а он берет на себя ответственность за «развитие локализации, включая производство автокомпонентов на новых производственных мощностях».

«Автотор» — одно из важнейших предприятий региона, обеспечивающее заказами множество малых и средних предприятий области. Всего в производственной цепочке автоконцерна задействовано порядка 300 компаний.

Кроме того, на «Автотор» приходится около 70% оборота морских контейнерных перевозок и 42% железнодорожных перевозок.

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