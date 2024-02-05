«Автотор» начнет производство электромобилей под новым брендом «Амберавто»

Калининградское предприятие «Автотор» начнет производство новой линейки отечественных электромобилей под брендом «Амберавто». Об этом производитель сообщил на своем сайте.

Основу линейки составят компактные электрокары на базе собственных разработок и лицензированных инженерных решений, поясняет компания. На предприятии будут производить как двухместные, так и четырехместные модели.

Кроме того, «Автотор» будет производить несколько моделей, разработанных совместно с партнерами предприятия. Компания подчеркивает, что модели адаптированы для использования в России и имеют перспективу высокой локализации.

Под выпуск машин на площадке в Калининградской области запустят 12 новых заводов, где разместят производство как самих автомобилей, так и комплектующих.

На новых мощностях будут собирать электродвигатели, производить регуляторы, тяговые батареи, разрабатывать силовую электронику и другие. Часть кластера откроют уже в текущем году.

Ранее «Автотор» и Минпромторг начали реализацию проекта по созданию полностью российского производства электромобилей. Инвестиции в проект превышают 70 млрд рублей.

В конце прошлого года «Автотор» и московский Политех показали мул отечественного электромобиля категории L7.

Фото на обложке: Artorn Thongtukit / Shutterstock