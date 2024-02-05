Рубрики
Сервисы
RB.RU
Меню-гамбургер
Новости

«Автотор» начнет производство электромобилей под новым брендом «Амберавто»

Новости
Наталья Гормалева
Наталья Гормалева

Новостной редактор RB.RU

Наталья Гормалева

Калининградское предприятие «Автотор» начнет производство новой линейки отечественных электромобилей под брендом «Амберавто». Об этом производитель сообщил на своем сайте.

«Автотор» начнет производство электромобилей под новым брендом «Амберавто»

Основу линейки составят компактные электрокары на базе собственных разработок и лицензированных инженерных решений, поясняет компания. На предприятии будут производить как двухместные, так и четырехместные модели.

Кроме того, «Автотор» будет производить несколько моделей, разработанных совместно с партнерами предприятия. Компания подчеркивает, что модели адаптированы для использования в России и имеют перспективу высокой локализации.

Под выпуск машин на площадке в Калининградской области запустят 12 новых заводов, где разместят производство как самих автомобилей, так и комплектующих.

На новых мощностях будут собирать электродвигатели, производить регуляторы, тяговые батареи, разрабатывать силовую электронику и другие. Часть кластера откроют уже в текущем году.

Ранее «Автотор» и Минпромторг начали реализацию проекта по созданию полностью российского производства электромобилей. Инвестиции в проект превышают 70 млрд рублей.

В конце прошлого года «Автотор» и московский Политех показали мул отечественного электромобиля категории L7.

RB.RU рекомендует лучших поставщиков цифровых решений для вашего бизнеса — по ссылке

Фото на обложке: Artorn Thongtukit / Shutterstock

 

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 Импортозамещение, роботы и решения для здоровья: какие задачи решали сколковские стартапы в 2023 году
  2. 2 Заменить Confluence? Просто!
  3. 3 Стартует MUIV.LAB 2023: компании с импортозамещающими b2b-решениями смогут масштабироваться и получить инвестиции
  4. 4 Нужно провести бесшовный ребрендинг и сохранить отношение к компании? Вот как это сделать
  5. 5 Сколько можно не обновляться — и что произойдет, если бизнесу этого не делать?

ВОЗМОЖНОСТИ

05 февраля 2024

МСП: Акселератор индустрии моды и красоты

05 февраля 2024

2024 Forbes AI 50 Submission

06 февраля 2024

Ярмарка Мастеров — Livemaster

Все ВОЗМОЖНОСТИ