Московский Политех и «Автотор» представили мул отечественного электромобиля

Политех и «Автотор» показали разработку электромобиля категории L7. Сейчас проект находится на стадии испытаний, поэтому внешний вид кузова изменится. Машина в текущем виде является агрегатоносителем. «Автотор» запатентовал марку Amber для серийного производства машины, которое запланировано на 2025 год.

Презентация электромобиля прошла в Политехе (МАМИ). Там показали универсальную платформу для тестирования систем электромобиля (мул). Машину разрабатывает университет по заказу своего стратегического партнера «Автотор».

Раньше на заводе «Автотора» собирали машины Hyundai, BMW и KIA. По словам ректора Политеха Владимира Миклушевского, основная цель проекта — создать отечественную инженерную школу электромобилестроения.

Все основные комплектующие представленного мула разработаны и произведены в России, указали в Политехе. Там также пообещали, что у машины будет доступная цена.

Особенность автомобиля состоит в том, что аккумуляторную батарею можно будет арендовать, а не приобретать.



На 2024 год запланирована сертификация первых пяти предсерийных экземпляров. А в 2025 году по расчетам запустят уже серийное производство. В «Автоторе» подчеркнули, что к тому моменту дизайн будет изменен.

Для начала производства компания запатентовала марку Amber. В октябре компания запатентовала графические логотипы для двух торговых марок — «Амбер Авто» и «Автотор Амбер».

Фото на обложке: МАМИ