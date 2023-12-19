Московский Политех и «Автотор» представили мул отечественного электромобиля

Политех и «Автотор» показали разработку электромобиля категории L7. Сейчас проект находится на стадии испытаний, поэтому внешний вид кузова изменится. Машина в текущем виде является агрегатоносителем. «Автотор» запатентовал марку Amber для серийного производства машины, которое запланировано на 2025 год.
Презентация электромобиля прошла в Политехе (МАМИ). Там показали универсальную платформу для тестирования систем электромобиля (мул). Машину разрабатывает университет по заказу своего стратегического партнера «Автотор».
Раньше на заводе «Автотора» собирали машины Hyundai, BMW и KIA. По словам ректора Политеха Владимира Миклушевского, основная цель проекта — создать отечественную инженерную школу электромобилестроения.
Все основные комплектующие представленного мула разработаны и произведены в России, указали в Политехе. Там также пообещали, что у машины будет доступная цена.
Особенность автомобиля состоит в том, что аккумуляторную батарею можно будет арендовать, а не приобретать.
На 2024 год запланирована сертификация первых пяти предсерийных экземпляров. А в 2025 году по расчетам запустят уже серийное производство. В «Автоторе» подчеркнули, что к тому моменту дизайн будет изменен.
Для начала производства компания запатентовала марку Amber. В октябре компания запатентовала графические логотипы для двух торговых марок — «Амбер Авто» и «Автотор Амбер».
Фото на обложке:
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Материалы по теме
- 1 Заменить Confluence? Просто!
- 2 Стартует MUIV.LAB 2023: компании с импортозамещающими b2b-решениями смогут масштабироваться и получить инвестиции
- 3 Нужно провести бесшовный ребрендинг и сохранить отношение к компании? Вот как это сделать
- 4 Сколько можно не обновляться — и что произойдет, если бизнесу этого не делать?
- 5 Кафедра менеджмента инноваций НИУ ВШЭ проведет вебинар «Импортозамещение и интеллектуальная собственность»
ВОЗМОЖНОСТИ
21 декабря 2023
22 декабря 2023