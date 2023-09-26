«АвтоВАЗ» запустит производство в Эфиопии для рынка африканских стран

Российский автоконцерн «АвтоВАЗ» подписал соглашение с компанией из Эфиопии на производство машин Lada в африканской стране. Об этом рассказал посол Эфиопии в РФ Чам Угала Уриат.
По словам дипломата, российские автомобили Lada в ближайшее время появятся в соседних с Эфиопией странах, поскольку в стране начнут производить автомобили для рынков Судана, Южного Судана, Сомали и Кении.
Уриат в интервью ТАСС отметил, что другие российские производители также проявляют интерес к сотрудничеству с Эфиопией. Две из них ведут консультации.
«АвтоВАЗ» вместе с «Соллерсом» и «Москвичом» пополнил в сентябре санкционный список США.
Как накануне заявил глава Минпромторга Денис Мантуров, «АвтоВАЗу» вряд ли придется платить налог на сверхприбыль в 2023 году, поскольку автоконцерн не попадает под критерии, обязывающие к дополнительному платежу в российский бюджет.
Фото на обложке: Alexander Gafarro /
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