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«АвтоВАЗ» запустит производство в Эфиопии для рынка африканских стран

Новости
Наталья Гормалева
Наталья Гормалева

Новостной редактор RB.RU

Наталья Гормалева

Российский автоконцерн «АвтоВАЗ» подписал соглашение с компанией из Эфиопии на производство машин Lada в африканской стране. Об этом рассказал посол Эфиопии в РФ Чам Угала Уриат.

«АвтоВАЗ» запустит производство в Эфиопии для рынка африканских стран

По словам дипломата, российские автомобили Lada в ближайшее время появятся в соседних с Эфиопией странах, поскольку в стране начнут производить автомобили для рынков Судана, Южного Судана, Сомали и Кении.

Уриат в интервью ТАСС отметил, что другие российские производители также проявляют интерес к сотрудничеству с Эфиопией. Две из них ведут консультации.

«АвтоВАЗ» вместе с «Соллерсом» и «Москвичом» пополнил в сентябре санкционный список США.

Как накануне заявил глава Минпромторга Денис Мантуров, «АвтоВАЗу» вряд ли придется платить налог на сверхприбыль в 2023 году, поскольку автоконцерн не попадает под критерии, обязывающие к дополнительному платежу в российский бюджет.

Фото на обложке: Alexander Gafarro / Shutterstock

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