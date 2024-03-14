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«Автоваз» вернул подушки безопасности на Lada Granta

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Наталья Гормалева
Наталья Гормалева

Новостной редактор RB.RU

Наталья Гормалева

«Автоваз» снова начал выпускать Lada Granta с подушками безопасности на водительском и пассажирских местах. В 2022 году производитель начал продажи «самого доступного» автомобиля на рынке без подушек безопасности и системы тормозов.

«Автоваз» вернул подушки безопасности на Lada Granta

С 1 марта «Автоваз» возобновил установку подушек в Lada Granta, в пресс-службе компании пояснили РИА Новостям, что на место водителя их вернули еще в феврале.

Еще весной 2022 года правительство обновило правила сертификации автомобилей так, чтобы производители могли продолжить выпуск машин без отсутствующих из-за санкций компонентов. Так, автомобили экологического класса «Евро-0»  стало можно выпускать без ABS и подушек безопасности.

Как сообщили в «Автовазе», с прошлого месяца компания работает с новым поставщиком подушек безопасности. Ранее из-за санкций производитель выпустил ограниченную партию Vesta и Granta без них.

В октябре прошлого года продажи Lada Granta достигли исторического максимума. За месяц производитель реализовал почти 21 тыс. штук.

Фото на обложке: Everyonephoto Studio / Shutterstock

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