«АвтоВАЗ» получил патент на дизайн нового «универсала» Lada. Вероятно, его применят для модели Lada Iskra – семейства бюджетных автомобилей на платформе альянса Renault-Nissan.

«АвтоВАЗ» запатентовал дизайн новой модели автомобиля Lada. Об этом сообщило «РИА Новости».

На фото из заявки в Роспатент видно, что дизайн применим к автомобилю в кузове «универсал». Вероятно, что в этом дизайне будут выпускаться автомобили модели Lada Iskra, отметил эксперт.

«АвтоВАЗ» планирует производить Lada Iskra в трех кузовах – седан, универсал и универсал-кросс. Это новая бюджетная линейка автомобилей, созданная на платформе альянса Renault-Nissan.

«АвтоВАЗ» планирует начать серийное производство Lada Iskra в 2025 году. Первая тестовая партия автомобилей уже собрана.

Ранее стало известно, что «АвтоВАЗ» планирует зарегистрировать новый товарный знак, похожий на логотип Hyundai.

Фото на обложке: NATALLIA B / Shutterstock