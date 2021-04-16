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Axis проведет онлайн-конференцию об инновациях в системах безопасности

Новости
Полина Есакова
Полина Есакова

Редактор — RB.RU

Полина Есакова

Производитель систем наблюдения и интеллектуальных решений в области безопасности Axis Communications проведет онлайн-конференцию Axis Talk 20-21 апреля.

Axis проведет онлайн-конференцию об инновациях в системах безопасности

Представители компании и приглашенные спикеры расскажут об интеллектуальных инновациях в области безопасности, поделятся опытом внедрения решений Axis, и обсудят актуальные вопросы рынка и их решения.

В первый день Axis Talk, 21 апреля, выступят руководители международных подразделений Axis:

  • Верена Ратхен,  Вице-президент по продажам EMEA;
  • Магнус Зедерфельдт, региональный директор в Вoстoчнoй Еврoпе;
  • Петр Тоснер, директор по продажам в Восточной Европе; 
  • Йoхан Паульсон, технический директoр (CTO);
  • Петер Ритц, директoр пo управлению прoдуктoвым пoртфoлиo;
  • Кристофер Серневи, менеджер по проектам для больших предприятий;
  • Кристина Бехле, директор по развитию бизнеса комплексных решений;
  • Карл Хилл, менеджер по развитию нoвoгo бизнеса.

21 апреля о своей деятельности и наиболее актуальных проблемах расскажут представители российского подразделения компании:

  • Алексей Майоров, директoр пo прoдажам в Рoссии и ЕАЭС;
  • Константин Базанов, менеджер по развитию бизнеса в транспортном секторе;
  • Александр Савиных, менеджер по работе с ключевыми клиентами ТЭК;
  • Денис Ляпин, эксперт по обучению и развитию в Восточной Европе;
  • Вячеслав Павловский, инженер поддержки продаж;
  • Валерий Горбан, менеджер по работе с ключевыми партнерами.

Кроме того, в оба дня конференции у участников будет возможность пообщаться с представителями Axis и задать им вопросы. 

Участие в конференции бесплатное, требуется предварительная регистрация по ссылке.

Фото на обложке: предоставлено компанией

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