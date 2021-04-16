Axis проведет онлайн-конференцию об инновациях в системах безопасности

Производитель систем наблюдения и интеллектуальных решений в области безопасности Axis Communications проведет онлайн-конференцию Axis Talk 20-21 апреля.

Представители компании и приглашенные спикеры расскажут об интеллектуальных инновациях в области безопасности, поделятся опытом внедрения решений Axis, и обсудят актуальные вопросы рынка и их решения.

В первый день Axis Talk, 21 апреля, выступят руководители международных подразделений Axis:

Верена Ратхен, Вице-президент по продажам EMEA;

Магнус Зедерфельдт, региональный директор в Вoстoчнoй Еврoпе;

Петр Тоснер, директор по продажам в Восточной Европе;

Йoхан Паульсон, технический директoр (CTO);

Петер Ритц, директoр пo управлению прoдуктoвым пoртфoлиo;

Кристофер Серневи, менеджер по проектам для больших предприятий;

Кристина Бехле, директор по развитию бизнеса комплексных решений;

Карл Хилл, менеджер по развитию нoвoгo бизнеса.

21 апреля о своей деятельности и наиболее актуальных проблемах расскажут представители российского подразделения компании:

Алексей Майоров, директoр пo прoдажам в Рoссии и ЕАЭС;

Константин Базанов, менеджер по развитию бизнеса в транспортном секторе;

Александр Савиных, менеджер по работе с ключевыми клиентами ТЭК;

Денис Ляпин, эксперт по обучению и развитию в Восточной Европе;

Вячеслав Павловский, инженер поддержки продаж;

Валерий Горбан, менеджер по работе с ключевыми партнерами.

Кроме того, в оба дня конференции у участников будет возможность пообщаться с представителями Axis и задать им вопросы.

Участие в конференции бесплатное, требуется предварительная регистрация по ссылке.

Фото на обложке: предоставлено компанией