Рубрики
Сервисы
RB.RU
Меню-гамбургер
Новости

МВД возбудило еще семь уголовных дел против блогера и предпринимателя Аяза Шабутдинова

Новости
Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

МВД возбудило еще семь уголовных дел в отношении блогера и предпринимателя Аяза Шабутдинова. Следствие обвиняет его в совершении 50 тяжких преступлений. Шабутдинова задержали в начале ноября 2023 года, с тех пор он находится в следственном изоляторе.

МВД возбудило еще семь уголовных дел против блогера и предпринимателя Аяза Шабутдинова

Следователь МВД сообщил о возбуждении еще семи уголовных дел в отношении предпринимателя Аяза Шабутдинова. Об этом пишет ТАСС.

По данным следствия, Шабутдинов обвиняется в совершении 50 тяжких преступлений. 

Аяза Шабутдинова задержали 3 ноября 2023 года. Предпринимателя обвинили в совершении восьми связанных с мошенничеством преступлений. Сразу после задержания Шабутдинов поместили в СИЗО, где он находится до сих пор.

Аяз Шабутдинов является основателем «Лайк Центра», сети хостелов Like Hostel, сети кофеен Coffee Like.

Фото на обложке: Salivanchuk Semen / Shutterstock

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 В России 1 марта заработает правительственный сервис для онлайн-регистрации бизнеса
  2. 2 Таганский суд Москвы оштрафовал WhatsApp*, Keybase и Wire Swiss на 500 тыс. рублей каждую
  3. 3 «Силовые машины» Алексея Мордашева выиграли международный суд у PetroVietnam на $500+ млн
  4. 4 Все о незаконном дроблении бизнеса в 2024 году
  5. 5 Действия бизнеса после повышения МРОТ: что нужно учитывать

ВОЗМОЖНОСТИ

13 февраля 2024

GITEX Africa 2024

13 февраля 2024

FBIE China 2024

13 февраля 2024

KIHE 2024

Все ВОЗМОЖНОСТИ