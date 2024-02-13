МВД возбудило еще семь уголовных дел в отношении блогера и предпринимателя Аяза Шабутдинова. Следствие обвиняет его в совершении 50 тяжких преступлений. Шабутдинова задержали в начале ноября 2023 года, с тех пор он находится в следственном изоляторе.

МВД возбудило еще семь уголовных дел против блогера и предпринимателя Аяза Шабутдинова