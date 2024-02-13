МВД возбудило еще семь уголовных дел против блогера и предпринимателя Аяза Шабутдинова

МВД возбудило еще семь уголовных дел в отношении блогера и предпринимателя Аяза Шабутдинова. Следствие обвиняет его в совершении 50 тяжких преступлений. Шабутдинова задержали в начале ноября 2023 года, с тех пор он находится в следственном изоляторе.
Следователь МВД сообщил о возбуждении еще семи уголовных дел в отношении предпринимателя Аяза Шабутдинова. Об этом пишет ТАСС.
По данным следствия, Шабутдинов обвиняется в совершении 50 тяжких преступлений.
Аяза Шабутдинова задержали 3 ноября 2023 года. Предпринимателя обвинили в совершении восьми связанных с мошенничеством преступлений. Сразу после задержания Шабутдинов поместили в СИЗО, где он находится до сих пор.
Аяз Шабутдинов является основателем «Лайк Центра», сети хостелов Like Hostel, сети кофеен Coffee Like.
Фото на обложке: Salivanchuk Semen /
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