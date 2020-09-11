«Азбука вкуса» стала акционером MedTech-стартапа Biolink.Tech

Продовольственная сеть «Азбука вкуса» инвестировала £337 тысяч (около 33,2 млн рублей) в стартап Biolink.Tech , разработчика системы персонализации питания на основе анализов крови Otri. Об этом сообщает РБК со ссылкой на представителя сети и сооснователя Biolink.Tech Евгения Черешнева.

Юрлицо ретейлера — ООО «Городской супермаркет» — с мая 2020 года является совладельцем зарегистрированной в Великобритании Biolink.Tech Ltd.

Biolink.Tech основана Иваном Дегтярем и выходцем из «Лаборатории Касперского», экспертом по кибербезопасности Евгением Черешневым в 2017 году. Штаб-квартира компании находится в Лондоне, разработки также ведутся в России, Белоруссии и на Украине.

«Азбука вкуса» стала миноритарным акционером Biolink.Tech, получив долю 4,49% и интегрировала в приложение Otri доставку продуктов из своих магазинов.

В целом Biolink.Tech закрыла в этом году посевной раунд инвестиций в объеме £2 млн, сообщает издание. Помимо «Азбуки вкуса» в стартап вложились частные инвесторы из Великобритании, России, Европы и ОАЭ.

Привлеченные от ретейлера средства разработчик направит на маркетинг, развитие продукта и расширение технической команды.

«Мы продолжаем развивать функциональность Otri, в том числе в части распознавания товаров на базе искусственного интеллекта, прорабатываем подписную модель продаж Otri для компаний, и, конечно, нам предстоит большая работа по интеграции нашей платформы с ИТ-инфраструктурой "Азбуки вкуса"», — заявил Черешнев.

Что разрабатывает Biolink.Tech:

Стартап развивает приложение Otri (доступно в AppStore), которое предлагает пользователю заказать анализ крови с выездом на дом. Забор анализов проводит партнер компании — московский научно-лабораторный комплекс Chromolab.

На основе результатов, а также данных о возрасте, физической активности и других, проанализированных нейросетью и штатными врачами, пользователю выдаются персональные рекомендации по питанию.

В приложении есть «умная» продуктовая корзина из ассортимента «Азбуки вкуса». Исходя из рекомендаций в ней будет собрана программа питания с возможностью заказать доставку продуктов и готовых блюд. Технический запуск продаж состоялся только в начале сентября.

Стандартное обследование по анализам в Otri, включающее забор анализов, исследование по 15 биохимическим маркерам, комплексный анализ на витамин D, стоит почти 8,5 тысячи рублей. Более краткий пакет оценивается в 5,4 тысячи рублей.

Средний чек корзины из Otri, по прогнозу «Азбуки вкуса», будет в диапазоне 3–5 тысяч рублей, что близко к значению среднего чека клиентов развиваемых ретейлером онлайн-магазина av.ru и сервиса «АВ Экспресс Меню». Создатели Otri будут получать комиссию за каждую продажу через приложение, ее размер не раскрывается.