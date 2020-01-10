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Товары из «Азбуки вкуса» начали продаваться на Ozon

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Наталья Бархатова
Наталья Бархатова

Новостной редактор

Наталья Бархатова

«Азбука вкуса» начала продавать товары собственных брендов на Ozon. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на обе компании.

Товары из «Азбуки вкуса» начали продаваться на Ozon
  • Сейчас на Ozon продаются более 500 товаров под брендами, которые принадлежат «Азбуке вкуса». Среди них — «Просто азбука», «Наша ферма» и другие. В ассортименте представлены нескоропортящиеся товары: напитки, чай, макаронные изделия, орехи, бакалея. В будущем «Азбука вкуса» планирует расширять ассортимент на Ozon.
  • Ценами и ассортиментом на Ozon «Азбука вкуса» управляет сама, а Ozon отвечает за логистику и за каждый заказ берет комиссию. Цены на товары такие же, как в магазинах «Азбуки вкуса». Заказать доставку можно в 6,5 тысяч населенных пунктов по России.
  • У «Азбуки вкуса» более 100 одноименных супермаркетов и свыше 50 магазинов AB Daily. Они работают в Москве, Подмосковье и Санкт-Петербурге. Вице-президент по электронной коммерции «Азбуки вкуса» Дмитрий Лебедев подчеркнул, что сотрудничество с Ozon направлено на развитие продаж в регионах.
  • В первом квартале 2020 года «Азбука вкуса» планирует выйти еще на один маркетплейс — Goods, которым владеет «М.Видео-Эльдорадо».

«Азбука вкуса» стала вторым ритейлером в России, который начал сотрудничать с маркетплейсами. До этого продавать товары через Ozon и Wildberries стал «Вкусвилл». Кроме того, выйти на один из доступных маркетплейсов в первой половине 2020 года планирует «Дикси».

Сейчас в России есть несколько маркетплейсов: «Беру» (принадлежит «Яндексу» и Сбербанку ), Goods, Tmall (входит в «AliExpress Россия»), Wildberries, Ozon и Joom.

Фото: Antonina Vlasova / Shutterstock

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