«Азбука вкуса» откроет первый минимаркет по франшизе

«Азбука вкуса» откроет «Азбуку daily» на АЗС «ЛУКОЙЛ» на Ленинградском шоссе. Это будет первый открытый по франшизе минимаркет «Азбуки вкуса», говорится в сообщении компании.

Торговая площадь составит 171 кв. м., минимаркет откроют на территории АЗС «ЛУКОЙЛ» нового формата по адресу Ленинградское шоссе, 63Г. Ассортимент будет насчитывать более 1 тыс. позиций, в основном это будут собственные торговые марки ретейлера: готовая кулинария, напитки, бакалея и др.

Товарную матрицу магазина составили по аналогии с классическим минимаркетом сети «Азбука daily». Продукцию будут поставлять каждый день, цены на товары не будут отличаться от цен в торговой сети.

Это первый магазин, который откроется по договору франчайзинга, и 170-й — в общем количестве магазинов сети. Пилотный проект с «ЛУКОЙЛом» продлится шесть месяцев, по его результатам компании примут решение о масштабировании.

В «Азбуке вкуса» сообщили, что рассматривают b2b-проекты в качестве приоритетных на ближайший год: «мы ставим целью "дотягиваться" до клиентов сети в новых локациях, а также расширять аудиторию».

Фото: «Азбука вкуса»