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«Азбука вкуса» откроет первый минимаркет по франшизе

Новости
Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Руководитель новостного отдела RB.ru

Анастасия Марьина

«Азбука вкуса» откроет «Азбуку daily» на АЗС «ЛУКОЙЛ» на Ленинградском шоссе. Это будет первый открытый по франшизе минимаркет «Азбуки вкуса», говорится в сообщении компании.

«Азбука вкуса» откроет первый минимаркет по франшизе

Торговая площадь составит 171 кв. м., минимаркет откроют на территории АЗС «ЛУКОЙЛ» нового формата по адресу Ленинградское шоссе, 63Г. Ассортимент будет насчитывать более 1 тыс. позиций, в основном это будут собственные торговые марки ретейлера: готовая кулинария, напитки, бакалея и др.

Азбука вкуса на АЗС ЛУКОЙЛ

Товарную матрицу магазина составили по аналогии с классическим минимаркетом сети «Азбука daily». Продукцию будут поставлять каждый день, цены на товары не будут отличаться от цен в торговой сети.

Азбука вкуса на АЗС ЛУКОЙЛ

Это первый магазин, который откроется по договору франчайзинга, и 170-й — в общем количестве магазинов сети. Пилотный проект с «ЛУКОЙЛом» продлится шесть месяцев, по его результатам компании примут решение о масштабировании.

В «Азбуке вкуса» сообщили, что рассматривают b2b-проекты в качестве приоритетных на ближайший год: «мы ставим целью "дотягиваться" до клиентов сети в новых локациях, а также расширять аудиторию».

Фото: «Азбука вкуса»

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