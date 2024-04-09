У «Азбуки вкуса» сменились владельцы

Совладельцы Invest AG и основатели металлургического холдинга Evraz, миллиардеры Александр Абрамов и Александр Фролов согласовали выход из капитала «Азбуки вкуса». Об этом сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на материалы ритейлера для инвесторов.

Новым акционером и инвестором компании будет АО «Бавэро групп». Бенефециары этого АО не раскрываются.

Сообщается, что 39,6% долей, которые ранее числились за консорциумом Invest AG и Millhouse Романа Абрамовича, сейчас принадлежат «российским инвестфондам». Еще 17,2% владеет Олег Лыткин, 3,1% — менеджмент.

«Азбукой вкуса» управляет ООО «Городской супермаркет». Это юрлицо в 2023 году нарастило выручку по РСБУ на 10,9% — до 86,3 млрд рублей. Компания получила чистую прибыль в размере 812 млн рублей против убытка годом ранее в 952,9 млн рублей.

«Азбука вкуса» управляет 168 магазинами в Москве и Санкт-Петербурге, их общая торговая площадь составляет 100 тыс. кв. м. По данным Infoline, в 2023 году сеть заняла 20-е место по выручке среди российских продовольственных ритейлеров.

Александр Абрамов и Александр Фролов — бизнес-партнеры Романа Абрамовича, основатели и бенефициары металлургической компании Evraz, которой также подконтрольна угольная компания «Распадская».

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