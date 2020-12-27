B2B акселератор Alchemist набирает стартапы, планирующие запуск продаж в США

Американский Alchemist Accelerator, который специализируется на технологических компаниях с b2b-решениями, объявил о наборе проектов в свою программу акселерации.

Программа продлится шесть месяцев и стартует 1 апреля 2021 года. Подать заявку на участие можно на сайте Alchemist Accelerator до 1 января. В фокусе акселератора — стартапы со специалистами, обладающими сильными техническими навыками.

Для участия приглашаются B2B-проекты из любой точки мира по направлениям:

Industrial IoT

FinTech / Cybersecurity

Climate Tech

Digital Health

Diversity

«Alchemist ускоряет развитие проектов на начальном этапе, которые получают доход от своего бизнеса. Мы предоставляем посевные инвестиции и возможности к привлечению клиентов и последующих инвестиций», — уточняется на официальном сайте акселератора.

Эксперты отберут 25 команд, победители получат в среднем по $36 тысяч. Их ждут индивидуальные, групповые встречи и консультации с экспертами, доступ к эксклюзивной базе наставников, инвесторов, клиентов и выпускников Alchemist. Уточняется, что стартапы Alchemist будут иметь право на все эксклюзивные кредиты, скидки и предложения от сети партнеров акселератора.

В 2020 году казахстанский стартап HR Messenger вошел в Alchemist Accelerator. Инвестиции акселератора в проект по автоматизации задач рекрутинга и адаптации персонала составили $60 тысяч в обмен на 4%-ную долю в компании.

Фото: Cagkan Sayin / Shutterstock