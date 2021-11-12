Портфельный проект TMT Investments BackBlaze вышел на IPO и привлек $100 млн

TMT Investments сообщил о выходе своего портфельного проекта BackBlaze на IPO. Компания 11 ноября начала торги на Nasdaq и привлекла $100 млн в ходе первичного публичного предложения ценных бумаг.

«TMT Investments инвестировала в BackBlaze $5 млн в 2011 году. Долгое время мы были единственным венчурным инвестором. Понадобилось 10 лет для того, чтобы наша доля выросла примерно в 15 раз. Сейчас у TMT Investments 10% акций компании. Сама компания выросла в 30 раз», — сообщил директор по стратегическому развитию и сооснователь TMT Investments Герман Каплун на своей странице в Facebook.

По его прогнозам, выручка BackBlaze в следующие 12 месяцев составит около $100 млн. Сама TMT Investments планирует продавать акции «постепенно».

Blackblaze представляет собой облачную платформу, которая упрощает хранение, использование и защиту данных. У компании порядка 500 тыс. клиентов в более чем 175 странах. Blackblaze зарабатывает на подписке.

Компания торгуется на бирже под тикером BLZE. Цена бумаг BackBlaze в ходе IPO была установлена на уровне $16 за одну штуку. На пике в первый день торгов она увеличивалась почти на 40% — до $22,25 за акцию. Позднее цена снизилась, одна бумага на закрытии стоила $19,9. Вся компания была оценена почти в $500 млн.

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