Российский бизнес платит более 100 млн рублей штрафа в год за неоплату фоновой музыки — исследование

Аналитики Cubic Media подсчитали, что в год российские компании платят более 100 млн рублей штрафа за неуплату отчислений за фоновую музыку в контролирующие органы. Об этом говорится в исследовании компании.
Специалисты Cubic Media выяснили, что каждый месяц до решения суда доходит более 50 дел о коммерческом использовании музыки без оплаты. Средняя сумма взыскания по таким случаям составляет 150 тыс. рублей.
Число дел растет на 25–30% каждый год, включая как рост случаев неуплаты со стороны бизнеса, так и рост числа проверок со стороны контролирующих органов.
- Статистика Cubic Media показывает минимально возможные число случаев неуплаты и суммы штрафов, так как большинство дел решается до суда, отмечают в компании.
- Контролирующими органами в России являются Российское авторское общество (РАО) и Всероссийская организация интеллектуальной собственности (ВОИС). Законодательство регламентирует использование музыки в бизнес-целях: в сферах HoReCa, ритейла, на заправках, в салонах красоты и других коммерческих помещениях необходимо платить.
- Если компания не производит отчисления обладателям авторских и смежных прав, она использует музыку нелегально — это грозит штрафом до 5 млн рублей.
Фото на обложке: Unsplash
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