Аналитики Cubic Media подсчитали, что в год российские компании платят более 100 млн рублей штрафа за неуплату отчислений за фоновую музыку ​​в контролирующие органы. Об этом говорится в исследовании компании.

Российский бизнес платит более 100 млн рублей штрафа в год за неоплату фоновой музыки — исследование