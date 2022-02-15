Баффет купил акции Activision Blizzard до их роста на новости о сделке с Microsoft

Berkshire Hathaway миллиардера Уоррена Баффета приобрела крупный пакет акций Activision Blizzard на сумму почти $1 млрд за несколько недель до того, как они взлетели в цене после сообщения корпорации Microsoft о желании купить производителя видеоигр.

Согласно поданной в понедельник нормативной документации, по состоянию на 31 декабря Berkshire принадлежало 14,7 млн акций производителя «Call of Duty» на сумму $975 млн, сообщает Reuters.

На тот момент стоимость акций Activision снизилась до $56,4, напоминает Inc. Russia.

Причин было несколько – скандальное расследование о гендерной дискриминации в компании и судебные иски по этому поводу, а также негативные отзывы на новый релиз на «Call of Duty: Vanguard» и связанное с ними решение отложить выпуски «Diablo IV» и «Overwatch 2».

Акции вновь пошли вверх, когда 18 января стало известно, что Microsoft намерена купить Activision Blizzard за $68,7 млрд.

Гендиректор производителя видеоигр Бобби Котик тогда написал открытое письмо, в котором назвал продажу компании не поглощением, а «партнерством».

На фоне этой новости с начала 2022 года бумаги Activision выросли на 23% до $81,50. Но даже эта сумма по-прежнему значительно ниже предложенной Microsoft цены ($95 за акцию).

В четвертом квартале 2021 года 2 млн акций Activision приобрел и другой известный инвестор – хедж-фонд Дэниела Леба Third Point.

Игроки рынка с интересом следят за действиями Баффета, который ранее говорил, что никогда не будет стоять на пути у Microsoft из-за потенциального конфликта интересов. Билл Гейтс – давний друг миллиардера, а до 2020 года – еще и член совета директоров Berkshire.

Помимо акций Activision в четвертом квартале Berkshire также приобрела дополнительную долю в нефтяной компании Chevron.

Ожидается, что еще больше информации о покупках и финансах компании станет известно 26 февраля, когда Баффет опубликует традиционное письмо акционерам по итогам года.

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Фото на обложке: Fábio Silva / Unsplash