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«Все дороги ведут к Microsoft»: CEO Activision Blizzard Бобби Котик объяснил продажу компании

Новости
Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

После анонса сделки о покупке Microsoft издателя игр Activision Blizzard гендиректор последней Бобби Котик написал письмо, в котором назвал продажу компании «партнерством», а выбор «партнера» обосновал тем, что «все дороги ведут к Microsoft».

«Все дороги ведут к Microsoft»: CEO Activision Blizzard Бобби Котик объяснил продажу компании

Официальное письмо генерального директора Activision Blizzard Бобби Котика опубликовано на сайте компании.

В нем Котик говорит, что продажа компании  – это «партнерство», а «все дороги так или иначе ведут к Microsoft». По утверждению топ-менеджера, Blizzard сможет использовать возможности Microsoft в сфере искусственного интеллекта, машинного обучения, облачных вычислений в своем развитии и для реализации своих амбиций.

Одной из амбиций Котик назвал создание метавселенной. Как и многие мировые технологические компании Blizzard не обошла этот вопрос стороной. Следующим шагом компании Котик назвал объединение участников игрового сообщества, которое создала Blizzard.

Также Бобби Котик написал, что после закрытия сделки с Microsoft продолжит руководить Activision Blizzard.

18 января Microsoft объявила, что покупает Activision Blizzard за $68,7 млрд. Эта сделка может стать крупнейшей в истории Microsoft. Закрыть сделку планируется в середине 2023 года, если ее одобрят регулирующие органы.

Акции Activision Blizzard после новости о продаже компании выросли на 33% до $85,7 за штуку. По актуальным данным на 21:05 мск, рост замедлился до 25,4%.

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Фото на обложке: Kino Alika

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