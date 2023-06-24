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Киргизский «Бакай банк» временно заморозил переводы из России

Новости
Екатерина Алипова
Екатерина Алипова

Редактор выходного дня RB.RU

Екатерина Алипова

Клиенты «Бакай банка», заинтересованные в услуге перевода денег из РФ, столкнулись с проблемой: кредитная организация временно приостановила возможность совершить такую транзакцию. Как сообщают в поддержке банка, ограничения вызваны технической причиной и касаются только трех финансовых институтов из России.

Киргизский «Бакай банк» временно заморозил переводы из России

«Уважаемые клиенты, по техническим причинам временно приостановлено получение денежных средств из России на карты нашего банка через онлайн-сервисы "Сбербанка", "МТС банка" и "Тинькофф банка". О возобновлении услуги сообщим дополнительно», — цитирует рассылку «Бакай банка» финансовое издание Economist.kg.

У «Бакай банка» 127 касс и филиалов во всех регионах страны. Собственники организации — частные лица, резиденты Кыргызской Республики. Ранее этот банк одним из первых перестал обслуживать карты российской платежной системы «Мир».

Корреспондент RB.RU также сообщает, что узбекский Universalbank приостановил переводы из России в Узбекистан. 

Фото на обложке: Unsplash

 

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