Киргизский «Бакай банк» временно заморозил переводы из России

Клиенты «Бакай банка», заинтересованные в услуге перевода денег из РФ, столкнулись с проблемой: кредитная организация временно приостановила возможность совершить такую транзакцию. Как сообщают в поддержке банка, ограничения вызваны технической причиной и касаются только трех финансовых институтов из России.

«Уважаемые клиенты, по техническим причинам временно приостановлено получение денежных средств из России на карты нашего банка через онлайн-сервисы "Сбербанка", "МТС банка" и "Тинькофф банка". О возобновлении услуги сообщим дополнительно», — цитирует рассылку «Бакай банка» финансовое издание Economist.kg.

У «Бакай банка» 127 касс и филиалов во всех регионах страны. Собственники организации — частные лица, резиденты Кыргызской Республики. Ранее этот банк одним из первых перестал обслуживать карты российской платежной системы «Мир».

Корреспондент RB.RU также сообщает, что узбекский Universalbank приостановил переводы из России в Узбекистан.

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