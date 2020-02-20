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В списке самых богатых женщин России впервые сменился лидер

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Наталья Бархатова
Наталья Бархатова

Новостной редактор

Наталья Бархатова

Основательница Wildberries Татьяна Бакальчук впервые стала самой богатой женщиной России. Она вытеснила с первого места Елену Батурину, которая была лидером рейтинга с 2004 года, пишет Forbes.

В списке самых богатых женщин России впервые сменился лидер

По состоянию на 20 февраля 2020 года состояние Бакальчук оценивается в $1,4 млрд. За прошедший год оно выросло на $400 млн.

Увеличению капитала Бакальчук способствовал рост оборота Wildberries в 2019 году. По оценке Forbes, компания нарастила продажи на 88% — до  223,5 млрд рублей.

Бакальчук обогнала главу девелоперской компании Inteco Management Елену Батурину, чье состояние, как и в 2019 году, оценивается в $1,2 млрд.

Батурина попала в список Forbes в 2004 году. На старте ее капитал составлял $1 млрд. За 16 лет в списке его размер вырастал до максимальных $4,2 млрд.

Татьяна Бакальчук основала бизнес в 2004 году. Изначально они с мужем Владиславом перепродавали одежду по немецким каталогам Otto и Quelle. В 2019 году Бакальчук впервые стала миллиардером.

Фото: Arsenie Krasnevsky / Shutterstock

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21 февраля 2020

Премия Mapic Russia awards

22 февраля 2020

Открытый конкурс питчей RUSSOL

25 февраля 2020

Акселератор по информационной безопасности

28 февраля 2020

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