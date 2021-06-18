Запущен сервис «Балабоба» от «Яндекса» — с помощью нейросетей он дописывает любой текст

У такой модели одна задача — генерировать каждое последующее слово в предложении. Нейросеть обучена на базе 3 млрд параметров. Чтобы тексты были грамматически правильными и лексически разнообразными, YaLM обучали на части страниц «Википедии», новостных статьях, книгах и на открытых записях пользователей социальных сетей и форумов.

Теперь технологии YaLM используются для формирования ответов для «Поиска» и «Алисы».

На странице запуска сервис показывает предупреждение: «Нейросеть не знает, что говорит, и может сказать всякое — если что, не обижайтесь. Распространяя получившиеся тексты, помните об ответственности».

RB.ru протестировал сервис:

Сервис генерирует тексты в стиле «пацанских цитат» и цитирует песни

Дает определения терминам

И продолжает поговорки

«Яндекс» 4 июня открыл доступ к сервису, тогда он назывался «Зелибоба». В компании пояснили, что опубликовали демо-версию раньше времени по ошибке.

Подписывайтесь на наш TG-канал, чтобы быть в курсе всех новостей и событий!