Запущен сервис «Балабоба» от «Яндекса» — с помощью нейросетей он дописывает любой текст

«Яндекс» 17 июня открыл доступ к генератору текстов «Балабоба». Сервис работает на основе языковой модели YaLM, сообщила компания.
У такой модели одна задача — генерировать каждое последующее слово в предложении. Нейросеть обучена на базе 3 млрд параметров. Чтобы тексты были грамматически правильными и лексически разнообразными, YaLM обучали на части страниц «Википедии», новостных статьях, книгах и на открытых записях пользователей социальных сетей и форумов.
Теперь технологии YaLM используются для формирования ответов для «Поиска» и «Алисы».
На странице запуска сервис показывает предупреждение: «Нейросеть не знает, что говорит, и может сказать всякое — если что, не обижайтесь. Распространяя получившиеся тексты, помните об ответственности».
RB.ru протестировал сервис:
Сервис генерирует тексты в стиле «пацанских цитат» и цитирует песни
Дает определения терминам
И продолжает поговорки
«Яндекс» 4 июня открыл доступ к сервису, тогда он назывался «Зелибоба». В компании пояснили, что опубликовали демо-версию раньше времени по ошибке.
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