Рубрики
Сервисы
Rusbase
Меню-гамбургер
Новости

Запущен сервис «Балабоба» от «Яндекса» — с помощью нейросетей он дописывает любой текст

Новости
Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Заместитель главы новостного отдела RB.ru

Анастасия Марьина

«Яндекс» 17 июня открыл доступ к генератору текстов «Балабоба». Сервис работает на основе языковой модели YaLM, сообщила компания.

Запущен сервис «Балабоба» от «Яндекса» — с помощью нейросетей он дописывает любой текст

У такой модели одна задача — генерировать каждое последующее слово в предложении. Нейросеть обучена на базе 3 млрд параметров. Чтобы тексты были грамматически правильными и лексически разнообразными, YaLM обучали на части страниц «Википедии», новостных статьях, книгах и на открытых записях пользователей социальных сетей и форумов.

Теперь технологии YaLM используются для формирования ответов для «Поиска» и «Алисы».

На странице запуска сервис показывает предупреждение: «Нейросеть не знает, что говорит, и может сказать всякое — если что, не обижайтесь. Распространяя получившиеся тексты, помните об ответственности».

RB.ru протестировал сервис:

Сервис генерирует тексты в стиле «пацанских цитат» и цитирует песни

 

Дает определения терминам

И продолжает поговорки

«Яндекс» 4 июня открыл доступ к сервису, тогда он назывался «Зелибоба». В компании пояснили, что опубликовали демо-версию раньше времени по ошибке.

Подписывайтесь на наш TG-канал, чтобы быть в курсе всех новостей и событий!

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 Продавцы на «Яндекс.Маркете» получат подробные аналитические данные о покупателях своих товаров
  2. 2 Роскомнадзор ограничил работу двух VPN-сервисов
  3. 3 Пользователи TikTok заметили, что программа изменяет их лица
  4. 4 «Яндекс.Учебник» хочет повысить популярность ЕГЭ по информатике
  5. 5 «Люди должны привыкнуть к нейрогаджетам так же, как к смартфонам»

ВОЗМОЖНОСТИ

18 июня 2021

Начни иначе

18 июня 2021

Health & Science

21 июня 2021

GPN Tech.Challenge Connect

Все ВОЗМОЖНОСТИ