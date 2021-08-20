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Минприроды предложило запретить в России 28 видов товаров из пластика

Новости
Денис Савосин
Денис Савосин

Редактор новостного отдела

Денис Савосин

Минприроды направило в Минпромторг предложение о запрете использования в России 28 видов одноразовых товаров. Среди них пластиковые непрозрачные и цветные бутылки, пластиковые тарелки, трубочки и столовые приборы.

Минприроды предложило запретить в России 28 видов товаров из пластика

«Есть некоторая номенклатура, которая трудноизвлекаемая или не перерабатывается вообще. Мы составили перечень, там около 28 номенклатур, которые, по нашему мнению, можно заменить на то, что можно переработать, и не создавать вещи, от которых сегодня проблемы. Мы отдали коллегам в Минпромторг, чтобы они обсудили это с нашей промышленностью. Ждем обратную реакцию, что мы будем делать по этому поводу», — сообщил глава Минприроды Александр Козлов в интервью телеканала «Россия 24».

Минприроды предлагает вводить запрет постепенно, с завершением в 2024 году. По словам Козлова, среди тех позиций, которые Минприроды предлагает запретить, – пластиковые непрозрачные и цветные бутылки, пластиковые тарелки, трубочки и столовые приборы. 

В мае вице-премьер Виктория Абрамченко заявила, что правительство готовит поправки в законодательство, запрещающие использование неперерабатываемых и трудноизвлекаемых материалов.

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Фото: Unsplash

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