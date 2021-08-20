Минприроды предложило запретить в России 28 видов товаров из пластика

Минприроды направило в Минпромторг предложение о запрете использования в России 28 видов одноразовых товаров. Среди них пластиковые непрозрачные и цветные бутылки, пластиковые тарелки, трубочки и столовые приборы.

«Есть некоторая номенклатура, которая трудноизвлекаемая или не перерабатывается вообще. Мы составили перечень, там около 28 номенклатур, которые, по нашему мнению, можно заменить на то, что можно переработать, и не создавать вещи, от которых сегодня проблемы. Мы отдали коллегам в Минпромторг, чтобы они обсудили это с нашей промышленностью. Ждем обратную реакцию, что мы будем делать по этому поводу», — сообщил глава Минприроды Александр Козлов в интервью телеканала «Россия 24».

Минприроды предлагает вводить запрет постепенно, с завершением в 2024 году. По словам Козлова, среди тех позиций, которые Минприроды предлагает запретить, – пластиковые непрозрачные и цветные бутылки, пластиковые тарелки, трубочки и столовые приборы.

В мае вице-премьер Виктория Абрамченко заявила, что правительство готовит поправки в законодательство, запрещающие использование неперерабатываемых и трудноизвлекаемых материалов.

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Фото: Unsplash