Рубрики
Сервисы
Rusbase
Меню-гамбургер
Новости

Российские власти планируют запретить пластиковую посуду и ватные палочки

Новости
Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Заместитель главы новостного отдела RB.ru

Анастасия Марьина

Использование цветного пластика, пластиковых трубочек, посуды и ватных палочек планируется запретить на законодательном уровне. Соответствующие поправки готовит правительство.

Российские власти планируют запретить пластиковую посуду и ватные палочки

«Готовим поправки в законодательство, запрещающие использование неперерабатываемых и трудноизвлекаемых материалов. Таких, как цветной пластик, пластиковые трубочки, ватные палочки и одноразовая пластиковая посуда», — сообщила вице-премьер РФ Виктория Абрамченко на IX Невском международном экологическом форуме, ее цитирует ТАСС.

Также, по словам Абрамченко, планируется вовлекать в оборот до 50% вторичного сырья из отходов в строительстве, сельском хозяйстве и промышленности. В результате объем захоронений к 2030 году должен сократиться вдвое.

Ранее глава Минприроды России Александр Козлов сообщил, что ведомство готовит полный перечень товаров и упаковки из пластика, которые невозможно переработать, чтобы в дальнейшем предусмотреть возможность запретить их производство.

Фото: Pexels

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 «Сбер» получил контроль над торговыми центрами «Июнь» и «Сибирский городок»
  2. 2 Петербургская марка одежды Dich запустила проект переработки алюминия в фурнитуру ручной работы
  3. 3 В России планируют создать единую базу киберпреступлений
  4. 4 Сервис управления ипотекой Refin.online привлек 35 млн рублей
  5. 5 Почти половина самозанятых работают сверх нормы, а каждый восьмой совсем не отдыхает
Стажировка в IT
Гринатом зовет студентов и начинающих специалистов на программу Greenlab
Узнать больше

ВОЗМОЖНОСТИ

28 мая 2021

Неформальная встреча стартапов и инвесторов в Перми

28 мая 2021

IT-START

30 мая 2021

Hack.Promo

Все ВОЗМОЖНОСТИ