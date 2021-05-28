Российские власти планируют запретить пластиковую посуду и ватные палочки

«Готовим поправки в законодательство, запрещающие использование неперерабатываемых и трудноизвлекаемых материалов. Таких, как цветной пластик, пластиковые трубочки, ватные палочки и одноразовая пластиковая посуда», — сообщила вице-премьер РФ Виктория Абрамченко на IX Невском международном экологическом форуме, ее цитирует ТАСС.

Также, по словам Абрамченко, планируется вовлекать в оборот до 50% вторичного сырья из отходов в строительстве, сельском хозяйстве и промышленности. В результате объем захоронений к 2030 году должен сократиться вдвое.

Ранее глава Минприроды России Александр Козлов сообщил, что ведомство готовит полный перечень товаров и упаковки из пластика, которые невозможно переработать, чтобы в дальнейшем предусмотреть возможность запретить их производство.

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