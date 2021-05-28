Российские власти планируют запретить пластиковую посуду и ватные палочки

Использование цветного пластика, пластиковых трубочек, посуды и ватных палочек планируется запретить на законодательном уровне. Соответствующие поправки готовит правительство.
«Готовим поправки в законодательство, запрещающие использование неперерабатываемых и трудноизвлекаемых материалов. Таких, как цветной пластик, пластиковые трубочки, ватные палочки и одноразовая пластиковая посуда», — сообщила вице-премьер РФ Виктория Абрамченко на IX Невском международном экологическом форуме, ее цитирует ТАСС.
Также, по словам Абрамченко, планируется вовлекать в оборот до 50% вторичного сырья из отходов в строительстве, сельском хозяйстве и промышленности. В результате объем захоронений к 2030 году должен сократиться вдвое.
Ранее глава Минприроды России Александр Козлов сообщил, что ведомство готовит полный перечень товаров и упаковки из пластика, которые невозможно переработать, чтобы в дальнейшем предусмотреть возможность запретить их производство.
Фото: Pexels
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Материалы по теме
- 1 «Сбер» получил контроль над торговыми центрами «Июнь» и «Сибирский городок»
- 2 Петербургская марка одежды Dich запустила проект переработки алюминия в фурнитуру ручной работы
- 3 В России планируют создать единую базу киберпреступлений
- 4 Сервис управления ипотекой Refin.online привлек 35 млн рублей
- 5 Почти половина самозанятых работают сверх нормы, а каждый восьмой совсем не отдыхает