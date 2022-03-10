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Россияне в начале марта положили на депозиты минимум $6 млрд

Новости
Карина Пардаева
Карина Пардаева

Редактор новостного отдела

Карина Пардаева

На прошлой неделе Сбербанк, «Альфа-банк», ВТБ, ФК «Открытие», ПСБ привлекли около 3 трлн рублей и $6 млрд. Они также открыли минимум 2 млн новых счетов.

Россияне в начале марта положили на депозиты минимум $6 млрд

Практически все валютные счета не превышают  $10 тыс., но Банк России предупредил, что суммы необходимо заказывать в конкретное отделение банка, пишет «Коммерсантъ».

По мнению управляющего директора по валидации «Эксперт РА» Юрия Беликова, повышение ставок по вкладам после ключевой отчасти переломило тренд ухода в наличность. При этом россияне делали сбережения на покупку товаров при повышенных инфляционных ожиданиях и ограничениях внешних поставок», в итоге «эти средства вернутся на счета в банках через инкассацию выручки торговых предприятий».

Сейчас заморозить деньги на вкладе на полгода или год значит принять огромные риски и получить хороший доход, но частные вкладчики — это не венчурные инвесторы. При этом сейчас, по словам управляющего партнера Veta Ильи Жарского, невозможно даже спрогнозировать уровень инфляции.

К тому же, вкладчикам стоит учитывать все условия оформления вкладов. Если клиенту понадобятся в ближайшей перспективе деньги, то лучше разместить свободные средства на сберегательных счетах, где ставки ниже и нет ограничений на снятие средств в любое время.

В конце февраля крупнейшие банки России, в том числе те, которые попали под санкции США и Евросоюза, резко повысили ставки по вкладам до 15-20% годовых. Таким способом организации пытаются вернуть деньги на счета россиян, отток которых в последние дни стал мощнейшим.

Объем наличных в обращении россиян с момента начала спецоперации на Украине 24 февраля вырос в 12 раз. Только за один день 25 февраля объем оборота наличных средств внутри России составил 1,4 трлн рублей, а 24 февраля россияне сняли со счетов в банках рекордные 111 млрд рублей.

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Фото на обложке: Virrage Images / Shutterstock

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