Банк «Открытие» собирается заключить договор с инвестиционным консультантом в мае-июне 2020 года. В сентябре-октябре 2021 года он может провести первичное размещение акций. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на председателя правления банка Михаила Задорнова.

Банк «Открытие» собрался выйти на IPO в 2021 году