Банк «Открытие» собрался выйти на IPO в 2021 году
Банк «Открытие» собирается заключить договор с инвестиционным консультантом в мае-июне 2020 года. В сентябре-октябре 2021 года он может провести первичное размещение акций. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на председателя правления банка Михаила Задорнова.
Ранее Центробанк пригласил инвестиционных консультантов участвовать в подготовке предложений по стратегии приватизации банка «Открытие». Сбор предложений продлится до 16 марта 2020 года.
ЦБ будет рассматривать различные формы размещений — как частные, так и публичные.
В конце 2019 года Задорнов говорил о том, что в январе 2020 года начнется обсуждение планов по подготовке к выходу банка на IPO в 2021 году. Сначала, по его словам, будет продано 20-25% акций.
Летом 2019 года Центробанк закончил санацию «Открытия», начавшуюся в 2017 году. Тогда ЦБ получил в банке 99% долю. Сейчас «Открытие» имеет активы в размере 2,1 трлн рублей и занимает седьмое место этому показателю.
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