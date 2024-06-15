Банк ВТБ с 17 июня повышает ставки по ипотеке

В пресс-службе банка рассказали, что на такое решение там пошли в связи с продолжающимся ростом стоимости ОФЗ. Поэтому ВТБ увеличит базовую ставку на 0,5 процентных пункта.

После этого средства на покупку квартир на первичном и вторичном рынках будут доступны от 18% годовых. Но и тут есть условия — обязательно подключение комплексного страхования, подтверждение дохода и занятости, первоначальный взнос от 30% и другие. Об этом пишет «Прайм».

Отметим, что клиенты, которые получили одобрение заявок до 17 июня, получат его по ставкам, действовавшим до 13 июня включительно.

Для своих клиентов банк сохранит все действующие скидки. Например, 0,2% при крупном размере кредита, 0,3% — при подаче онлайн-заявки, использовании сервисов безопасных расчетов и электронной регистрации на сделке или получении зарплаты на карту банка и 0,4% — если ваша зарплата переведена в ВТБ.

«Банк также оставляет без изменений ставки по льготным программам: по ипотеке с господдержкой кредиты - 8%, по «семейной» и IT-ипотеке – 6% и 5% соответственно, по Дальневосточной и «арктической» ипотеке - 2%», — добавили в банке.

Ранее мы писали о том, что ВТБ начал выдавать ипотеку на жилье в Крыму. Первый кредит, одобренный банком, составил 3,2 млн рублей. Его выдали в Симферополе.