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Банки Киргизии начали снимать ограничения на переводы в Россию

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Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

Банки Киргизии начали снимать ограничения на переводы в Россию. 13 июня их ввели несколько коммерческих банков республики — организации объяснили решение волатильностью на валютном рынке и колебаниями курса.

Банки Киргизии начали снимать ограничения на переводы в Россию

Киргизские коммерческие банки возобновили денежные переводы в Россию и из нее. Об этом сообщили пресс-службы кредитных организаций.

«РСК-Банк», который является одним из ключевых игроков финансового рынка Киргизии, возобновил переводы через системы «Золотая корона», «Юнистрим», Astrasend, Contact. Также переводы в рублях начал проводить «Компаньон» и KSB (Киргизско-Швейцарский банк).

13 июня девять коммерческих банков Киргизии перестали проводить переводы в Россию и из нее. В банках решение объяснили волатильностью валютного рынка и колебаниями курса.

12 июня США ввели санкции в отношении Московской биржи, после чего площадка прекратила проводить торги долларами США и евро.

Фото на обложке: PalSand / Shutterstock

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