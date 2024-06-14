Банки Киргизии начали снимать ограничения на переводы в Россию. 13 июня их ввели несколько коммерческих банков республики — организации объяснили решение волатильностью на валютном рынке и колебаниями курса.
Киргизские коммерческие банки возобновили денежные переводы в Россию и из нее. Об этом сообщили пресс-службы кредитных организаций.
«РСК-Банк», который является одним из ключевых игроков финансового рынка Киргизии, возобновил переводы через системы «Золотая корона», «Юнистрим», Astrasend, Contact. Также переводы в рублях начал проводить «Компаньон» и KSB (Киргизско-Швейцарский банк).
13 июня девять коммерческих банков Киргизии перестали проводить переводы в Россию и из нее. В банках решение объяснили волатильностью валютного рынка и колебаниями курса.
12 июня США ввели санкции в отношении Московской биржи, после чего площадка прекратила проводить торги долларами США и евро.
Фото на обложке: PalSand /
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Материалы по теме
- 1 Банки Киргизии начали ограничивать переводы в Россию и из нее
- 2 Российский бизнес столкнулся со срывом сроков грузоперевозок из Китая
- 3 DST Global инвестировал в конкурента OpenAI, Coca-Cola вновь регистрирует товарные знаки в РФ: главное 14 июня
- 4 Ушедшая из РФ Coca-Cola начала повторную регистрацию своих товарных знаков
- 5 Брокеры начали снимать ограничения на вывод валюты
ВОЗМОЖНОСТИ
14 июня 2024
16 июня 2024
16 июня 2024