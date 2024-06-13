Банки Киргизии начали ограничивать переводы в Россию и из нее. Организации объяснили приостановку переводов волатильностью курса валют и колебаниями валютного рынка. Ранее США ввели санкции против Мосбиржи, она прекратила проводить торги долларами США и евро.
Несколько коммерческих банков Киргизии ограничили переводы в Россию и из нее. Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на банки.
На момент публикации материала к приостановке переводов присоединились девять банков. Например, в Mbank их введение объяснили волатильностью курса валют и общими колебаниями валютного рынка. В KICB отметили, что перевести деньги можно только в не попавшие под санкции российские банки.
12 июня США ввели санкции в отношении Мосбиржи, входящих в нее Клирингового центра и Национального расчетного депозитария. 13 июня Мосбиржа объявила о приостановке торгов на своей площадке долларами США и евро.
Фото на обложке: DexonDee /
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