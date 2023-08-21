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The WSJ: банки ОАЭ переманивают финансовых сотрудников из России для обслуживания богатых россиян

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Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык
Банки ОАЭ создают специальные отделы для работы с состоятельными клиентами из России и переманивают к себе сотрудников российских финансовых организаций. The Wall Street Journal отмечает, что банки Эмиратов после весны 2022 года столкнулись с наплывом богатых клиентов из России и уже открыли для них несколько тысяч счетов.
The WSJ: банки ОАЭ переманивают финансовых сотрудников из России для обслуживания богатых россиян

Финансовые организации в ОАЭ начали переманивать к себе на работу сотрудников российских банков для того, чтобы они работали с состоятельными клиентами из России. Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на собственные источники.

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Несколько банков, в частности Emirates NBD и irst Abu Dhabi Bank, создают специальные отделы для работы с богатыми российскими клиентами, отмечает газета. 

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После весны 2022 года банки ОАЭ столкнулись с наплывом клиентов из России и открыли им несколько тысяч банковских счетов, подчеркивает The WSJ. Однако они не работают с клиентами, которые находятся под санкциями, чтобы не испортить отношения с банками США, рассказал газете эмиратский госслужащий.

Фото на обложке: MDXB / Shutterstock

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