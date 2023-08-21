The WSJ: банки ОАЭ переманивают финансовых сотрудников из России для обслуживания богатых россиян

Финансовые организации в ОАЭ начали переманивать к себе на работу сотрудников российских банков для того, чтобы они работали с состоятельными клиентами из России. Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на собственные источники.
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Несколько банков, в частности Emirates NBD и irst Abu Dhabi Bank, создают специальные отделы для работы с богатыми российскими клиентами, отмечает газета.
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После весны 2022 года банки ОАЭ столкнулись с наплывом клиентов из России и открыли им несколько тысяч банковских счетов, подчеркивает The WSJ. Однако они не работают с клиентами, которые находятся под санкциями, чтобы не испортить отношения с банками США, рассказал газете эмиратский госслужащий.
Фото на обложке: MDXB /
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