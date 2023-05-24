Недвижимость Дубая: что стоит знать об инвестициях в объекты ОАЭ

Михаил Уложенко, основатель агентства недвижимости в Дубае ULO, рассказал, как инвестировать в объекты ОАЭ и что необходимо учесть в зависимости от выбранных целей.

Краткая выжимка о рынке недвижимости Дубая

Низкий порог входа. Жилье премиального сегмента в Эмиратах дешевле, чем аналогичные объекты в Нью-Йорке, Лондоне, Гонконге, Париже и многих других городах. Да даже Москвы!

Средняя цена квадратного метра в центре Дубая — около 275 тыс. руб., в отдаленных районах — примерно 170 тыс. руб. В Москве это 595 тыс. и 283 тыс. руб. соответственно. В Нью-Йорке квадратный метр в центре города обойдется в среднем в 173 тыс. руб. по текущему курсу, в отдаленных районах — в 119 тыс.

В Лондоне эти показатели равны около 1,3 млн и 750 тыс. руб. соответственно. А в Гонконге и Париже — около 2,5 млн и 1,1 млн руб. в центре города, 1,6 млн и 793 тыс. руб. в отдаленных от центра районах.

Нет налогов на недвижимость. Достаточно просто заплатить регистрационную пошлину.

Достаточно просто заплатить регистрационную пошлину. Высокий ROI с аренды недвижимости. ROI — коэффициент рентабельности инвестиций. Средний ROI недвижимости Дубая равен 5-7%.

ROI — коэффициент рентабельности инвестиций. 0% налог на прибыль, на зарплаты, на прирост капитала, на дивиденды.

Можно получить право на долгосрочную визу, купив недвижимость от 753 тыс. дирхам (около 16 млн рублей). При покупке недвижимости от 2 млн дирхам (около 42 млн рублей) можно получить вид на жительство на 5-10 лет.

В общем, все условия для роста и развития. Такая комфортная среда, созданная государством, стимулирует спрос на жилье в Эмиратах. А значит, ликвидность объектов именно в Дубае — одна из высоких в мире. Но какие риски существуют?

Цели инвестирования: доход с ренты и с перепродажи

При покупке недвижимости в Дубае важно ответить на главный вопрос: зачем она вам? И вот варианты ответа:

Долгосрочное инвестирование

Можно купить недвижимость, чтобы вложить деньги, сохранив их от инфляции. А можно приобрести объект для дальнейшей сдачи в аренду. Для первого варианта важно выбрать наиболее перспективный вариант с точки зрения роста стоимости объекта. Таким образом вы сохраните вложенные средства, а в дальнейшем даже сможете заработать на разнице.

Предложения начинаются с самых бюджетных вариантов. В более отдаленных районах объект недвижимости можно купить от 7 млн руб., а в районах ближе к центру — от 11 млн руб.

Все познается в сравнении — стоимость квадратного метра в Бурдж-Халифа, в центре Дубая, — около 420 тыс. рублей. В Москве похожие расценки в районе Тульской, в третьем транспортном кольце. Как правило, это дома 90-х годов, советской постройки.

ЖК Дубая строятся по самым высоким стандартам. В их состав, как правило, входят несколько бассейнов, спортивные залы, площадки для разных видов спорта, а также свои гавани, территория для барбекю, зона для работы и отдыха.

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ВНЖ и покупка недвижимости в Турции — что нужно знать?

Если вы решили приобрести жилье, чтобы зарабатывать на аренде, то важно не торопиться на первых этапах — возможно, составить минимальный финансовый план, в котором будут рассчитаны все доходы и расходы такого предприятия. А также рассмотреть варианты как долгосрочной сдачи в аренду, так и посуточной. От этого будет зависеть то, какой объект вам в итоге понадобиться.

Например, самым востребованный район для аренды вот уже несколько лет подряд — Palm Jumeirah. И неудивительно — этот уникальный рукотворный остров в форме дерева стал своего рода символом. И понятно, что состоятельные туристы хотят селиться именно на островах. Несмотря на повышение цен, спрос на аренду жилья в Palm Jumeirah только растет. Но и цены на такие объекты соответствующие.

Краткосрочное инвестирование — доход с перепродажи

Известно, что объект на этапе котлована на пару десятков процентов дешевле готового варианта. И на этом можно неплохо заработать. В случае с Дубаем даже можно не вносить полной суммы при покупке объекта.

Так, один из наших клиентов заработал почти 3 млн рублей за 30 дней. Месяц назад мы сделали бронь для клиента на 50 тыс. дирхам — около 1 млн рублей. И пока оформляли документы для первого клиента, нашелся второй клиент, который желал приобрести квартиру у первого.

Квартира от застройщика стоила около 57 млн рублей. Первый клиент добавил 5% к стоимости и заработал тем самым почти 3 млн рублей, даже не выкупив квартиру целиком.

А если покупать недвижимость на этапе котлована, и продавать в конце строительства, то добавочный процент может быть в разы больше — в среднем около 20% от первоначальной стоимости жилья.

Как оплатить недвижимость в Дубае: виды кредитов и рассрочек

Чуть выше уже коснулись этого пункта. Одно из главных преимуществ рынка Дубая — недвижимость можно купить в рассрочку под 0%.

Существует два вида рассрочки:

Первый — аренда с выкупом или rent-to-own. Такой вид рассрочки действует на готовое жилье — вы проживаете в квартире или вилле и оплачиваете ренту, которая идет в счет погашения контракта. Обычно такие платежи выше рыночных, но после выплаты всей суммы недвижимость перейдет в вашу собственность. Второй вид рассрочки — на строящееся жилье. Платеж делится на две части: до 70% от стоимости жилья вноситься по графику платежей, вторая часть выплачивается только после сдачи дома. Это снижает риск попасть в «недострой» и стимулирует застройщиков строго придерживаться дедлайнов.

Важное преимущество — недвижимость в рассрочку можно продать, не выплатив всей суммы. Таким образом вы получите инвестиционный доход, а также сможете получить ВНЖ.

Визу ОАЭ можно оформить на срок от 5 до 10 лет. Она позволяет жить и работать в эмиратах. А также ее можно продлевать неопределенное количество раз. Обладатель недвижимости в Дубае может сделать визу ОАЭ для каждого члена семьи, пользоваться банковскими услугами, вести бизнес, а еще получить шенгенскую визу или визу Соединенных штатов.

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Система рассрочки упрощает «вход» на рынок недвижимости Дубая. Нужно лишь иметь на счету сумму, равную первоначальному взносу, который составляет всего 14-24% от общей стоимости недвижимости в зависимости от условий застройщика.

Почему инвестиции в недвижимость Дубая — не всегда хорошая идея?

Недвижимость Дубая — не панацея, как кажется на первый взгляд. И купленный объект может приносить совсем не ту прибыль, на которую вы рассчитывали, а в самых запущенных случаях вовсе станет убыточной идеей. Дело в неправильном подходе.

При покупке недвижимости именно для инвестиций важно точно понимать показатель ROI или рентабельность вложенных денег. Проще говоря, это показатель того, какую прибыль вы получите на каждый вложенный рубль с учетом всех налогов, взносов, сборов и ремонта.

Хорошим значением для Дубая считается 5-6% годовых. Для элитной недвижимости этот показатель будет равняться 8%. Если вам обещают доход в два, три или четыре раза больше этих значений — не верьте. Кроме того, важно учитывать, что даже средние значения могут быть меньше. Недвижимость тесно связана с конъюнктурой рынка. Плюс ко всему доход зависит от спроса на аренду, который также обладает сезонностью.

Из-за выгодных условий очень заманчиво вкладываться в рынок жилой недвижимости Дубая. К тому же свою роль играют приятные прогнозы развития — уже через 5 лет на рынке ожидается ежегодный рост в 8%. А значит, есть пространство для выгодного инвестиционного маневра. Главное — правильный подход к выбору объекта: расчет ROI, подходящий район для аренды и надежный брокер.

Фото на обложке: Shutterstock / Rasto SK