Найти квартиру в ОАЭ для сдачи и продажи: как выбрать район и не нарваться на мошенников

Граждане России массово скупают жилье в ОАЭ, Турции, Тайланде и странах СНГ, чтобы подготовить почву для релокации. При этом тем, кто только планирует переезд, не всегда понятно, в какой стране лучше всего приобрести жилье, как найти конкретный объект и на что ориентироваться в выборе.
Алексей Гальцев, основатель IT-компании Realiste, разобрался в этом вопросе. Их одноименная платформа с помощью искусственного интеллекта подбирает недвижимость для покупки и сдачи в 10 городах мира — включая Дубай, Бангкок и Джакарту.
Куда релоцироваться
Выбирая страну для переезда, прежде всего нужно ответить на три вопроса:
- Насколько просто человеку с российским паспортом попасть в эту страну и легализоваться в ней (получить вид на жительство или гражданство)?
- Что происходит с местной экономикой и стоит ли вкладывать в нее капитал?
- Насколько вам близка культура и менталитет этой страны?
Сейчас наибольшей популярностью среди россиян пользуются страны СНГ, Таиланд, Индонезия, Турция и Эмираты. Например, в Турции только в августе 2022 года иностранцы купили 5200 объектов — владельцами 1200 из них стали граждане России.
В Эмиратах спрос на недвижимость бьет рекорды. По данным The Economist, за первые полгода 2022 года россияне купили в стране больше недвижимости, чем за весь прошлый год.
Почему многие выбирают Эмираты:
- Чтобы попасть сюда, не нужно заранее оформлять визу. Россияне могут оформить визу по прилете. Она действует полгода и позволяет находиться в стране до 90 дней с момента въезда. Потом можно получить местный вид на жительство, зарегистрировав здесь юридическое лицо или вложив в недвижимость от $205 тыс.
- За последние годы Эмираты заметно укрепили свою экономику и стали движущей силой региона MENA. Пока другие мировые финансовые столицы (Нью-Йорк, Лондон, Гонконг) по разным причинам сдают позиции, Дубай, один из самых популярных эмиратов среди россиян, только набирает обороты. Благодаря приливу капитала местный рынок недвижимости активно развивается и, по нашим подсчетам, в ближайшие три года будет расти стабильно на 8% в год.
- Дубай — максимально светский город, по энергетике похожий на Москву. Здесь более 80% экспатов, поэтому вы вряд ли почувствуете себя «чужим в арабской стране».
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Сравниться по привлекательности с Эмиратами могут Таиланд и Индонезия. Там можно получить визу при прилете, а рынки недвижимости активно растут — есть возможность выгодно сдавать жилье туристам.
В Таиланде, как и в Эмиратах, можно получить вид на жительство, купив недвижимость стоимостью от $316 тысяч.
Как выбрать квартиру
Все зависит от целей покупки.
Жилье под сдачу стоит искать в прибрежных районах — например, Dubai Marina, Palm Jumeirah. При этом у вас больше шансов сдать жилье выгодно и получать от 7% годовых, если оно видовое и насчитывает не более двух комнат. В Индонезии и Таиланде действуют схожие правила.
Квартиры под дальнейшую перепродажу стоит искать в недооцененных районах, например, в Business Bay, Al Jaddaf и Nad Al Sheba First. Они занимают выгодные локации с точки зрения близости к воде и основным туристическим достопримечательностям.
При этом они не до конца развиты с точки зрения инфраструктуры. Поэтому пока жилье здесь стоит дешевле, чем в самых горячих локациях Дубая (например, Downtown).
Но по мере появления новых жилых комплексов, школ, транспортных узлов цены на жилье здесь будут расти до 25% в год в следующие три года.
Cредняя стоимость жилья в Business Bay составляет 1,5 млн AED (26 млн рублей), а в примыкающем к нему Downtown, согласно нашей карте — 3 099 999 AED (54 млн рублей).
Как не нарваться на мошенников
Новичку на рынке легко наткнуться на мошенников и недобросовестных риелторов. Например, в Дубае брокеры часто искусственно завышают цены либо публикуют в интернете фейковые объявления.
Избежать невыгодных сделок можно, следуя простым правилам:
- собирайте отзывы о брокерах и девелоперах, а лучше пообщайтесь с их клиентами напрямую;
- изучайте процедуры по купле-продаже, переводу денег, открытию счетов в официальных источниках;
- сравнивайте данные об объектах в разных источниках;
- запрашивайте консультации у нескольких экспертов;
- обращайтесь к опытным экспатам за советами;
- всегда заключайте договоры;
- проверяйте документы с помощью проверенного юриста.
Можно воспользоваться автоматическими сервисами, которые собирают данные об объектах на рынке, демонстрируют динамику цен и составляют прогнозы.
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Вот пример подобного инструмента, который работает на основе искусственного интеллекта:
Как купить недвижимость за границей и не прогадать
- Выбирайте страну для релокации с простыми условиями въезда и экономическими перспективами;
- Узнайте, можно ли в выбранной стране получить вид на жительство за инвестиции в квартиру, и сколько денег на это потребуется;
- Выбирая квартиру или дом, отталкивайтесь от целей покупки: для себя ищите объекты в недорогих районах, где уже есть или появится необходимая инфраструктура, под сдачу — небольшие видовые квартиры, например, у воды, а для дальнейшей перепродажи — объекты в недооцененных районах;
- Найдите надежного помощника, знакомого с нюансами местного рынка, или используйте технологичные сервисы.
Иллюстрации предоставлены автором
Фото на обложке: Shutterstock / Rasto SK
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